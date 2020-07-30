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Прохладно и с дождями: прогноз погоды на 31 июля

30.07.2020 16:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прохладно и с дождями: прогноз погоды на 31 июля

Именно в последние дни июля по климату приходится самый жаркий период лета. Но в этом сезоне «макушка лета» будет провальной. Июль завершится неустойчивой прохладной погодой. Август, который начнется в предстоящие выходные, примет эстафету похолодания. 

Завтра, 31 июля, атмосферными процессами будет управлять циклон, который активизировался над акваторией Балтийского моря и испортит своими влажными атмосферными фронтами погоду. Смещаясь через нашу страну, они принесут дожди и похолодание и не позволят столбикам термометров подняться выше нормы. 

В пятницу – облачно с прояснениями. Ночью по северо-западу, днем на большей части территории кратковременные дожди, возможны грозы. Влажность до 80%. Ночью и утром будет сгущаться слабый туман. Видимость до километра. Ветер западный умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.  

В 8 утра температура воздуха составит от +13°C по Витебской области до +16°C градусов по Гомельской. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-3 градуса прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут отметки от +16°C по северу до +20°C по югу. К вечеру температура существенно не изменится: от +15°C по западу до +18 градусов по юго-востоку.  

С неустойчивой и прохладной погоды стартует и август. В субботу воздушные массы, с севера Балтийского моря, принесут дожди различной интенсивности, днем возможны грозы. Ветер северо-западный, северный умеренный, днем порывистый, по северо-востоку сильный порывистый. Температура воздуха ночью +8…14°C, днем от +17°C по северо-востоку до +24°C по западу. Но унывать и прощаться с летом все же не стоит. С воскресенья тепло, начиная с юго-западных районов, обещает вернуться. Вместе с ростом атмосферного давления облака поредеют, дожди в большинстве регионов прекратятся, а воздушные массы начнут прогреваться. К началу предстоящей новой рабочей недели, по предварительным прогнозам, вновь будет тепло и комфортно. 

Фото: instagram.com/hvozd74

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Именно в последние дни июля по климату приходится самый жаркий период лета. Но в этом сезоне «макушка лета» будет провальной. Июль завершится неустойчивой...
 
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