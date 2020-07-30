2 августа, Смолевичское водохранилище
16.00 – 22.00 – работа торговых рядов «Торговый гостинец».
17.00 – 20.00 – работа площадок:
— выставка-продажа изделий народных промыслов и ремесел, ДПИ «Беларусь майстрамі славіцца»;
— «Планета детства» (аквагримм, сладкая вата, батуты, карусели и т.п.);
— выставка картин педагогов и учащихся ДШИ «Краски родной земли»;
— интерактивная площадка «За безопасность вместе!».
Спортивно-развлекательные площадки «Беларусь сильная» (соревнования по волейболу, спортивные игры, настольные игры и др.).
Молодежная площадка «Беларусь молодая».
19.00 – 20.30 – концертная программа с участием профессиональных и любительских коллективов художественного творчества и исполнителей «Моя Родина! Моя Беларусь!».
20.30 – 21.30 – молодежная дискотечная программа «Мы молодые».