МВД просит белорусов своевременно сообщать о подозрительных лицах и предметах

Источник материала: Вороновская газета





МВД просит жителей и гостей Беларуси своевременно передавать им информацию о появлении в населенных пунктах страны и вблизи них подозрительных лиц и предметов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МВД отметили, что органы внутренних дел уже принимают исчерпывающие меры по обеспечению безопасности граждан, в том числе при проведении общественно-политических мероприятий.

Ведомство также поблагодарило граждан, которые уже проявили бдительность и своевременно проинформировали правоохранительные органы о подозрительных гражданах. Речь о боевиках иностранной частной военной компании Вагнера, которые были задержаны 29 июля под Минском. Как сообщалось, мужчины прибыли в Беларусь для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

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