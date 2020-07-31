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Слуцк и Брест примут первые матчи 20-го тура футбольного чемпионата Беларуси

31.07.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Стартовые матчи 20-го тура пройдут сегодня на футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом сегодняшнем поединке футболисты "Слуцка" примут на своем стадионе одного из лидеров турнира солигорский "Шахтер" (начало в 18.30). В предыдущем туре слуцкая команда уступила в гостях "Витебску" - 0:2, а солигорский клуб разгромил у себя дома "Смолевичи" со счетом 4:0. В первом круге встреча сегодняшних соперников в Солигорске завершилась неожиданной победой "Слуцка" с результатом 2:1.

Действующий чемпион страны брестское "Динамо" в 20.30 начнет домашний матч с "Витебском" (прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). На прошлой неделе брестские динамовцы проиграли на выезде "Ислочи" со счетом 0:2. В первом круге нынешнего первенства витебчане обыграли брестчан у себя дома с минимальным перевесом - 1:0.

В субботу, 1 августа, состоятся еще три встречи: "Смолевичи" - "Белшина" (Бобруйск), "Славия" (Мозырь) - "Ислочь" (Минский район), "Неман" (Гродно) - "Динамо" (Минск).

Заключительные матчи этого тура пройдут 2 августа: "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - БАТЭ (Борисов), "Минск" - "Рух" (Брест), "Городея" - "Энергетик-БГУ" (Минск).

Турнирное положение: БАТЭ - 37 очков (19 матчей), "Шахтер" - 37 (19), "Неман" - 34 (18), "Динамо" (Минск) - 30 (19), "Торпедо-БелАЗ" - 30 (19), "Энергетик-БГУ" - 29 (19), "Витебск" - 29 (19), "Динамо" (Брест) - 26 (17), "Рух" - 26 (19), "Ислочь" - 26 (19), "Славия" - 23 (18), "Слуцк" - 21 (18), "Городея" - 19 (19), "Минск" - 18 (17), "Смолевичи" - 14 (18), "Белшина" - 10 (19).

Список бомбардиров возглавляет нападающий "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  Стартовые матчи 20-го тура пройдут сегодня на футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА. В первом сегодняшнем...
 
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