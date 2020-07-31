Как будет проходить День десантников и сил специальных операций в Бресте 2 августа 2020 г.

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте праздник в честь Дня десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь пройдет в 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригаде в Южном городке. Праздничные мероприятия будут проходить с 9.30 до 13.00. В части смогут побывать все желающие.





Силы специальных операций являются правопреемниками ВДВ. Это активно развивающийся род войск. Высокий уровень подготовки белорусские десантники регулярно подтверждают на международных учениях.

По традиции празднование начнется пробегом «Память». Десантники разных поколений, в том числе курсанты Военной академии, соберутся утром в парке воинов-интернационалистов. Они возложат цветы к памятнику. Затем пробегут более 8 км в память о брестчанах, погибших при исполнении интернационального долга. На финише в 38-й бригаде участников пробега встретят семьи военнослужащих и местные жители.





Ворота воинской части 2 августа с 9.30 будут открыты для всех. Хозяева организуют для гостей солдатский привал, будут работать детские аттракционы. Желающие смогут приобрести сувениры с символикой ССО.

Торжественное построение начнется в 11.00.





Кульминацией праздника станет шоу на плацу, где воины-десантники продемонстрируют боевые возможности. В частности, зрителям покажут эффектные приемы рукопашного и воздушного боев, элементы альпинистской подготовки. Разведывательно-десантная рота разыграет один из боевых эпизодов.

Будут показаны образцы стрелкового оружия и военной техники, которые стоят на вооружении бригады, в том числе новые бронеавтомобили «Кайман», обмундирование и экипировка личного состава. На празднике десантники и военнослужащие ССО продемонстрируют комплексы рукопашного боя, покажут мастерство владения холодным оружием.





На празднование юбилея ВДВ брестчан пригласит звуковещательная станция, которая будет курсировать по улицам города.