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Из-за ночного ДТП женщине пришлось побегать за страховкой - у виновника была просрочена оплата

31.07.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Добрый день, возможно будет интересно и вы более подробно разберетесь с этой темой, т.к. сомневаюсь, что я одна столкнулась с такой ситуацией.

Из-за ночного ДТП женщине пришлось побегать за страховкой - у виновника была просрочена оплата

Около 01.00 25.07 в мой автомобиль, припаркованный во дворе въехали. Повреждение не сильные, но несмотря на ночное время, виновник ДТП оказался честным человеком и вызвал ГАИ (спасибо ему большое), оформили ДТП.

Следующий этап обращение в страховую, мой страховой полис оформлен в ЗАО "Таск" и тут начинается самое интересное, у виновника ДТП нет действующего страхового полиса (просрочена оплата 2-го взноса). ЗАО "Таск" отказывается исполнять свои обязательство по страховке, и со ссылкой на действующее законодательство, отправляет меня в Белорусское бюро по транспортному страхованию. Сразу возникает вопрос, а зачем мне это надо? Почему я должна этим заниматься? Зачем нужна страховка?

Из-за ночного ДТП женщине пришлось побегать за страховкой - у виновника была просрочена оплата

Подавив возмущение и выдохнув, решила не спорить. Позвонила в Белорусское бюро по транспортному страхованию, сбросила на электронную почту все документы, пока все мило и корректно. Перезвонили через 3 дня, назначили дату и время осмотра, при этом так же мило сообщив, что я должна самостоятельно и за свой счет, уведомить виновную сторону о том где, и когда будет проходить осмотр, путем отправки телеграммы. Опять все сама! Поинтересовалась, на каком основании я должна все это делать самостоятельно, мне ответил, что есть устав и правила бюро, где все это прописано, к сожалению, пункты устава и правил мне не сказали, а перечитывать более 200 страниц не имею времени и желания.

Из-за ночного ДТП женщине пришлось побегать за страховкой - у виновника была просрочена оплата

Почему всегда страдает невиновный? Почему пострадавший всегда не защищен?

Сейчас жду осмотра и уже даже боюсь предположить, что еще мне надо будет самостоятельно сделать, чтобы получить возмещение. Найдутся люди, кто скажет, что надо оформлять КАСКО и у вас не будет этой головной боли. Они будут правы, но зачем тогда ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ страхование гражданской ответственности, за что мы, автовладельцы, должны платить деньги и не получать защиту своих интересов, а решать свои проблемы самостоятельно! Спасение утопающих - дело рук самих утопающих? Получается, что так, и это в государстве, где защита гражданина и его интересов в приоритете.

Надеюсь моя история закончиться хорошо и мне не придется писать вам продолжение.

 
 
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  Добрый день, возможно будет интересно и вы более подробно разберетесь с этой темой, т.к. сомневаюсь, что я одна столкнулась с такой ситуацией. Около 01.00 25.07 в мой...
 
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