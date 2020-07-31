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Двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Жлобине
Источник материала: ОНТ
Милиция проводит проверку по факту инцидента с двухлетним ребенком в Жлобине, там малыш выпал из окна третьего этажа, сообщили в УСК по Гомельской области,
Инцидент произошел 26 июля около семи часов вечера. По предварительной версии, ребенок находился дома вместе с мамой. Женщина в какой-то момент ненадолго вышла из комнаты, малыш открыл окно и выпал.
В настоящее время пострадавший находится в больнице.
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Милиция проводит проверку по факту инцидента с двухлетним ребенком в Жлобине, там малыш выпал из окна третьего этажа, сообщили в УСК по Гомельской...
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