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Двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Жлобине

31.07.2020 10:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа в Жлобине

Милиция проводит проверку по факту инцидента с двухлетним ребенком в Жлобине, там малыш выпал из окна третьего этажа, сообщили в УСК по Гомельской области, передает БЕЛТА.

Инцидент произошел 26 июля около семи часов вечера. По предварительной версии, ребенок находился дома вместе с мамой. Женщина в какой-то момент ненадолго вышла из комнаты, малыш открыл окно и выпал.

В настоящее время пострадавший находится в больнице.

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Милиция проводит проверку по факту инцидента с двухлетним ребенком в Жлобине, там малыш выпал из окна третьего этажа, сообщили в УСК по Гомельской...
 
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