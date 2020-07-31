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Рейсы "Белавиа" в Россию снова переносятся

31.07.2020 10:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: yandex.by

Рейсы не будут осуществляться до середины августа, а в некоторые города – до конца октября.

Рейсы «Белавиа» в Москву, Санкт-Петербург и Калининград не будут осуществляться до 15 августа. Рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород отменены до 24 октября. Приостановка полетов "Белавиа" в Краснодар и Сочи сохраняется по 15 августа, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусской авиакомпании. 

 
 
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Рейсы не будут осуществляться до середины августа, а в некоторые города – до конца октября.
 
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