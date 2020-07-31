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Мужчина побрился и пришёл к жене. Она была не в восторге
Источник материала: СТВ
Муж побрился и захотел узнать реакцию жены на его новую внешность. Увы, всё прошло не так, как надеялся мужчина.
Пользователь TikTok Эвэр Моралес
Эвэр показал своё чистое лицо и пошёл к своей супруге, чтобы узнать, как она отреагирует на его преображение. Женщина ни разу не видела супруга без бороды.
Сначала на пути блогера оказалась дочка. Девочка на мгновение пришла в замешательство, но затем узнала отца. И тут мужчину увидела жена.
«Зачем ты сделал это?» – спросила женщина.
Моралес неловко засмеялся, однако спасти ситуацию это не смогло. Похоже, ему придётся снова растить бороду.
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Муж побрился и захотел узнать реакцию жены на его новую внешность. Увы, всё прошло не так, как надеялся мужчина. Пользователь TikTok Эвэр Моралес поделился роликом из...
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