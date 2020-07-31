ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мужчина побрился и пришёл к жене. Она была не в восторге

31.07.2020 10:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Муж побрился и захотел узнать реакцию жены на его новую внешность. Увы, всё прошло не так, как надеялся мужчина.

Пользователь TikTok Эвэр Моралес поделился роликом из своей жизни. Обычно видео блогера набирают от нескольких сотен до пары тысяч просмотров, но не в этот раз. Видео Моралеса, на кадрах которого он побрился, пользователи посмотрели почти миллион раз.

Мужчина побрился и пришёл к жене. Она была не в восторге
Фото: tiktok.com/@ever007egm 

Эвэр показал своё чистое лицо и пошёл к своей супруге, чтобы узнать, как она отреагирует на его преображение. Женщина ни разу не видела супруга без бороды.

Мужчина побрился и пришёл к жене. Она была не в восторге
Фото: tiktok.com/@ever007egm 

Сначала на пути блогера оказалась дочка. Девочка на мгновение пришла в замешательство, но затем узнала отца. И тут мужчину увидела жена.

Мужчина побрился и пришёл к жене. Она была не в восторге
Фото: tiktok.com/@ever007egm 

«Зачем ты сделал это?» – спросила женщина.

Мужчина побрился и пришёл к жене. Она была не в восторге
Фото: tiktok.com/@ever007egm 

Моралес неловко засмеялся, однако спасти ситуацию это не смогло. Похоже, ему придётся снова растить бороду.

В неловкую ситуацию попал и другой мужчина. Его жена захотела завести дома огромные растения – подробности здесь.

Люди в материале: Эвэр Моралес, Ever Morales

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Муж побрился и захотел узнать реакцию жены на его новую внешность. Увы, всё прошло не так, как надеялся мужчина. Пользователь TikTok Эвэр Моралес поделился роликом из...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте возрождают аутентичный павильон по эскизам 1925 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика