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Чем выдали себя "вагнеровцы" в Беларуси

31.07.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По сообщениям из Минска, задержанные в Беларуси "боевики" вели себя нетипично для российских туристов.

Каррикатурист Немецкой волны Сергей Елкин знает, что для Лукашенко послужило главным аргументом в пользу их ареста.
 
Теги: Минск
 
 
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По сообщениям из Минска, задержанные в Беларуси "боевики" вели себя нетипично для российских туристов.
 
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