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Белорусский рубль рекордно обвалился к евро

31.07.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После серии из восьми повышений подряд курс евро смог обновить абсолютный максимум. Предыдущий рекорд продержался ровно четыре месяца. Российский рубль упал до минимума за 81 день.

Стоимость корзины валют выросла на 0,10%. С начала недели она подскочила на 1,13% до максимума за 18 дней. По итогам месяца значение валютной корзины выросло всего на 0,10%.

Курс доллара опустился всего на 0,0011 BYN до 2,4375 BYN/USD и покинул минимум за 76 дней.

Курс евро рванул вверх на 0,0330 BYN до 2,8990 BYN/EUR — нового исторического максимума. Предыдущий рекорд был установлен на торгах 30 марта на уровне 2,8793 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0070 BYN до 3,3156 BYN/100 RUB и оказался на минимуме за 81 день.

Итоги недели на валютном рынке Беларуси

По итогам уходящей недели белорусский рубль существенно девальвировался к доллару и евро, укрепившись к российскому рублю:

курс доллара +0,0477 BYN (+2,00%), по итогам торгов четверга доллар поднимался до максимума за 76 дней;

курс евро +0,1279 BYN (+4,62%), евро в конце недели обновил абсолютный максимум;

курс российского рубля −0,0243 BYN (−0,73%) завершил неделю вблизи минимума за три месяца;


Итоги июля 2020

Июль белорусский рубль завершил обвалом к евро и ослаблением к доллару. Российский рубль по итогам месяца существенно подешевел:

курс доллара +0,0252 BYN (+1,04%);
курс евро +0,1919 BYN (+7,09%);
курс российского рубля −0,1067 BYN (−3,12%);
корзина валют +0,10%.


Центробанк России

Банк России поднял официальный курс доллара на завтра всего на 6 копеек до 73,4261 RUB/USD и оказался на максимуме за 2,5 месяца.

Официальный курс евро на завтра подскочил на рубль до 87,2889 RUB/EUR — это максимум с 15 февраля 2016 года (почти 4,5 года).

Напомним, что исторического максимума евро достиг 22 января 2016 года 91,1814 российских рублей.

Итоги июля 2020 на валютном рынке России

Российский рубль по итогам месяца существенно девальвировался:

курс доллара вырос на почти на 3 рубля (+4,24%);
курс евро подскочил на 8,3 рубля (+10,5%).
 
Теги: Курсы валют
 
 
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После серии из восьми повышений подряд курс евро смог обновить абсолютный максимум. Предыдущий рекорд продержался ровно четыре месяца. Российский рубль упал до...
 
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