|
Похитили более 837 тысяч долларов. СК и МВД пресекли деятельность транснациональной хакерской группы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 837 тысяч долларов США похитили хакеры со счетов белорусских банков. Преступную деятельность группа из 10 человек вела весной 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подозреваемые использовали вредоносные программы для удаленного доступа к терминалам объектов торговли в США, проводили операцию возврата на банковские карты и немедленно обналичивали деньги в банкоматах либо приобретали криптовалюту.
Основной группировке помогали подставные лица. Они оформляли на себя банковские карточки, на которые впоследствии и переводились деньги. За это им давали вознаграждение от 50 рублей до 1 000 долларов. Общее руководство и координация группой осуществлялось через анонимные интернет-мессенджеры.
Павел Кушнирик, следователь по особо важным делам управления СК Беларуси по Минску:
Владимир Зайцев, заместитель начальника управления МВД Беларуси:
От преступной деятельности хакеров пострадали и восемь белорусских банков. Но свои операции они проводили и в России, Литве, Латвии, Польше и США. Там сумма ущерба банкам только подсчитывается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Похитили более 837 тысяч долларов. СК и МВД пресекли деятельность транснациональной хакерской группы
Новости Беларуси. Более 837 тысяч долларов США похитили хакеры со счетов белорусских банков. Преступную деятельность группа из 10 человек вела весной 2019 года,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)