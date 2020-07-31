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Похитили более 837 тысяч долларов. СК и МВД пресекли деятельность транснациональной хакерской группы

31.07.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 837 тысяч долларов США похитили хакеры со счетов белорусских банков. Преступную деятельность группа из 10 человек вела весной 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Похитили более 837 тысяч долларов. СК и МВД пресекли деятельность транснациональной хакерской группы

Подозреваемые использовали вредоносные программы для удаленного доступа к терминалам объектов торговли в США, проводили операцию возврата на банковские карты и немедленно обналичивали деньги в банкоматах либо приобретали криптовалюту.

Похитили более 837 тысяч долларов. СК и МВД пресекли деятельность транснациональной хакерской группы

Основной группировке помогали подставные лица. Они оформляли на себя банковские карточки, на которые впоследствии и переводились деньги. За это им давали вознаграждение от 50 рублей до 1 000 долларов. Общее руководство и координация группой осуществлялось через анонимные интернет-мессенджеры.  

Похитили более 837 тысяч долларов. СК и МВД пресекли деятельность транснациональной хакерской группы

Павел Кушнирик, следователь по особо важным делам управления СК Беларуси по Минску:
Одно из лиц, занимающихся обналичиванием, за два дня получило более 230 тысяч долларов США в банкоматах, расположенных на территории Республики Беларусь. Для прикрытия противоправной деятельности организаторами был предоставлен ему поддельный паспорт гражданина Королевства Дании, который был изъят в ходе личного обыска. Было установлено, что с целью конспирации своей деятельности указанное лицо использовало данный паспорт для регистрации SIM-карт белорусских операторов сотовой связи и проживания в отелях на территории Республики Беларусь.

Похитили более 837 тысяч долларов. СК и МВД пресекли деятельность транснациональной хакерской группы

Владимир Зайцев, заместитель начальника управления МВД Беларуси:
Управлением приняты незамедлительные меры по пресечению возможности совершения данного вида преступлений. Было направлено письмо в Национальный банк Республики Беларусь о принятии мер и выставлении лимитов по данным операциям.

Похитили более 837 тысяч долларов. СК и МВД пресекли деятельность транснациональной хакерской группы

От преступной деятельности хакеров пострадали и восемь белорусских банков. Но свои операции они проводили и в России, Литве, Латвии, Польше и США. Там сумма ущерба банкам только подсчитывается.

Люди в материале: Павел Кушнирик, Владимир Зайцев

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Более 837 тысяч долларов США похитили хакеры со счетов белорусских банков. Преступную деятельность группа из 10 человек вела весной 2019 года,...
 
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