В Беларуси начался прием заказов на обновленный пикап Toyota Hilux

Источник материала: Tut.by

Обновленный пикап Toyota Hilux был представлен в июне в Таиланде, а теперь доступен к заказу и в нашей стране.





Обновленный пикап, напомним, обрел измененный дизайн решетки радиатора, переднего бампера, головной оптики (фары теперь оснащены четырьмя галогеновыми лампами вместо двух) и задних фонарей, а также иное оформление светодиодных противотуманок и колесных дисков. Инженеры Toyota изменили жесткость пружин в передней подвеске, перенастроили амортизаторы, а также модернизировали элементы задней подвески — обещана улучшенная плавность хода при движении без загрузки. Также пикап получил новый насос гидроусилителя с изменяемой производительностью, который позволил улучшить обратную связь.





В Беларуси обновленный Hilux доступен с двумя турбодизелями — объемом 1,5 л (150 л.с.) в паре с 6-ступенчатой «механикой» и модернизированным 2,8-литровым агрегатом с отдачей 200 л.с. (на 23 л.с. больше, чем раньше). Крутящий момент мотора вырос на 50 Нм (до 500 Нм). Старший дизель получил турбокомпрессор большего размера, отличается измененной формой камер сгорания и более высоким давлением в топливной рампе. Пару ему составляет 6-ступенчатый «автомат», привод у всех версий — подключаемый полный.





Уже в базовую комплектацию «Стандарт» за 88 992 рубля входят фронтальные и боковые подушки, «шторки» безопасности и коленная подушка для водителя, модернизированная панель приборов с цветным экраном на 4,2 дюйма, а список оснащения версии «Комфорт» (от 94 284 рублей) дополнен светодиодными противотуманками, мультимедиа-системой с 8-дюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и голосовым управлением, а также передними и задними датчиками парковки.





Особняком стоит новая топ-версия Black Onyx за 113 652 рубля. Ее можно отличить по более агрессивному оформлению передка, расширителям арок черного цвета, затемненной светодиодной оптике, черным накладкам на корпусах зеркал и оригинальным 18-дюймовым колесным дискам. В салоне — отделанные двухцветной кожей сиденья и черные хромированные вставки, а в «базе» у Hilux Black Onyx помимо всего прочего есть климат-контроль, кнопка запуска двигателя, электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях и самоблокирующийся задний дифференциал.





В дилерских шоу-румах обновленный Hilux появится уже в августе.