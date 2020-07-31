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В Могилёве подросток пришёл в гости к другу и украл два золотых кольца
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Парень пригласил друга в гости и разрешил ему остаться с ночёвкой. Наутро из шкафа пропали золотые кольца хозяйки дома.
Как
Выяснилось, что заявительница часто ездит на дачу и там же ночует. Сын женщины оставался в квартире и во время отъезда мамы приглашал в гости друзей. Ребята веселились, играли в компьютерные игры и нередко засиживались допоздна, после чего оставались ночевать.
Во время одного из таких случаев 16-летний могилёвчанин изучил содержимое чужого шкафа и позаимствовал оттуда кольца. Оба украшения юноша продал. Возбуждено уголовное дело.
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Новости Беларуси. Парень пригласил друга в гости и разрешил ему остаться с ночёвкой. Наутро из шкафа пропали золотые кольца хозяйки дома. Как сообщает УВД...
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