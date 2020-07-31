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В Могилёве подросток пришёл в гости к другу и украл два золотых кольца

31.07.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Парень пригласил друга в гости и разрешил ему остаться с ночёвкой. Наутро из шкафа пропали золотые кольца хозяйки дома. 

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, в милицию обратилась 35-летняя местная жительница. Женщина сказала, что из её квартиры пропали два кольца общей стоимостью 3780 белорусских рублей. 

Выяснилось, что заявительница часто ездит на дачу и там же ночует. Сын женщины оставался в квартире и во время отъезда мамы приглашал в гости друзей. Ребята веселились, играли в компьютерные игры и нередко засиживались допоздна, после чего оставались ночевать. 

Во время одного из таких случаев 16-летний могилёвчанин изучил содержимое чужого шкафа и позаимствовал оттуда кольца. Оба украшения юноша продал. Возбуждено уголовное дело. 

На прошлой неделе в Могилёве у мужчины был похищен серебряный браслет. Незнакомец сорвал украшение с руки потерпевшего и убежал – подробнее здесь

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Новости Беларуси. Парень пригласил друга в гости и разрешил ему остаться с ночёвкой. Наутро из шкафа пропали золотые кольца хозяйки дома.  Как сообщает УВД...
 
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