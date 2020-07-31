ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Доминикане бушует ураган: вырваны с корнем десятки деревьев, здания оказались без крыш

31.07.2020 16:04 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Доминиканы. Мощный тропический шторм обрушился на Доминикану. Сильный ветер сносит все на своем пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Доминикане бушует ураган: вырваны с корнем десятки деревьев, здания оказались без крыш

Повалены рекламные щиты, вырваны с корнем десятки деревьев. Здания оказались без крыш. Во многих регионах наблюдаются перебои в подаче электричества, значительный ущерб нанесен сельхозугодьям. В ликвидации последствий разгула стихии задействованы десятки спасательных бригад.  

В Доминикане бушует ураган: вырваны с корнем десятки деревьев, здания оказались без крыш

Сейчас шторм движется в сторону американской Флориды. По прогнозам специалистов, он усилится до категории урагана и обрушится на побережье штата уже 1 августа.  

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Доминиканы. Мощный тропический шторм обрушился на Доминикану. Сильный ветер сносит все на своем пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Директор школы обвинила Цепкало в использовании детей как инструмента завоевания бонусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика