МВД считает, что на вчерашний митинг Тихановской пришло гораздо меньше, чем 63 тысячи человек

Источник материала: KYKY

МВД рассказало, сколько людей, по его версии, участвовало во вчерашней агитационной встрече кандидата Светланы Тихановской в минском парке Дружбы народов.

«Для объективного подтверждения информации МВД обобщило данные о количестве участников массового мероприятия, которое состоялось 30 июля в столичном парке Дружбы народов.

Через контрольно-пропускные пункты с использованием металлодетекторов прошли 18.250 человек», – написали в Telegram-канале ведомства.

Напомним, на вчерашнем легальном пикете в Минске в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской правозащитники насчитали как минимум 63 тысячи человек. Сообщалось, что это – одна из наиболее масштабных акций протеста в истории современной Беларуси, акция, побившая десятилетний рекорд.

Обложка: «Свобода».