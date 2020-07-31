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МВД считает, что на вчерашний митинг Тихановской пришло гораздо меньше, чем 63 тысячи человек

31.07.2020 16:10 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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МВД рассказало, сколько людей, по его версии, участвовало во вчерашней агитационной встрече кандидата Светланы Тихановской в минском парке Дружбы народов.

«Для объективного подтверждения информации МВД обобщило данные о количестве участников массового мероприятия, которое состоялось 30 июля в столичном парке Дружбы народов.

Через контрольно-пропускные пункты с использованием металлодетекторов прошли 18.250 человек», – написали в Telegram-канале ведомства. 

Напомним, на вчерашнем легальном пикете в Минске в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской правозащитники насчитали как минимум 63 тысячи человек. Сообщалось, что это – одна из наиболее масштабных акций протеста в истории современной Беларуси, акция, побившая десятилетний рекорд.

Обложка: «Свобода».

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Теги: Минск
 
 
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МВД рассказало, сколько людей, по его версии, участвовало во вчерашней агитационной встрече кандидата Светланы Тихановской в минском парке Дружбы народов. «Для...
 
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