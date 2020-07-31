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Страшная авария под Симферополем: возбуждено уголовное дело
Источник материала: ОНТ
Врачи пытаются спасти пострадавших в страшной аварии под Симферополем.
Один человек в тяжелом состоянии, двое в коме. Девять погибли, среди них и водитель, которого считают виновником аварии. Микроавтобус вёз людей к морю. По предварительной версии, шофёр уснул за рулем. Около пяти утра машина врезалась с припаркованный грузовик. По данным следствия, автобус – арендованный, технически был исправен. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Врачи пытаются спасти пострадавших в страшной аварии под Симферополем. Один человек в тяжелом состоянии, двое в коме. Девять погибли, среди них и водитель,...
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