Страшная авария под Симферополем: возбуждено уголовное дело

Источник материала: ОНТ

Врачи пытаются спасти пострадавших в страшной аварии под Симферополем.

Один человек в тяжелом состоянии, двое в коме. Девять погибли, среди них и водитель, которого считают виновником аварии. Микроавтобус вёз людей к морю. По предварительной версии, шофёр уснул за рулем. Около пяти утра машина врезалась с припаркованный грузовик. По данным следствия, автобус – арендованный, технически был исправен. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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