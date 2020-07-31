И государство, и костел призваны служить людям и стремятся к тому, чтобы в стране царили мир, покой и единство

Источник материала: Вороновская газета





Ксендз Юрий Мартинович, пресс-секретарь Гродненской епархии римско-католической церкви:

— Гродненская епархия римско-католической церкви хотела бы поделиться радостью: недавно мы узнали, что местные власти приняли решение выделить землю для возведения нового костела в микрорайоне Барановичи в Гродно. Прихожане ждали, как разрешится ситуация, а сейчас радуются: скоро мы возведем на участке временную каплицу для служб и молитв, а затем начнем строительство. Государство с большим уважением относится к верующим. По многим вопросам мы сегодня обращаемся к местным властям как на уровне епархии, так и отдельных ее приходов, и всегда открыто ведем диалог, получаем понимание и поддержку. Новый костел в Барановичах будет носить титул блаженной Марьяны Бернадской. Приход расположен неподалеку от деревни Наумовичи, где летом 1943 года Марьяну Бернадскую расстреляли фашисты. Ее смерть была жертвой ради спасения невестки, которая вынашивала ребенка. Это трагическая и героическая история. Она в числе сотен других напоминает нам, как важно оберегать мир на земле.

Наша епархия, как и все праведные христиане, хотела бы, чтобы в каждой семье, студенческом и рабочем коллективе были единство и согласие. Сегодня мы видим, что происходит во многих странах Запада, когда в конфликтах страдают невинные люди, и благодарим Бога, что живем в государстве, где мир и покой – главные ценности. Мы просим Господа, чтобы никто не смог нарушить наш дух единства и братства. В Беларуси живет много людей разных национальностей и религиозных взглядов. Все они живут в согласии, потому что государство не делает различий между ними. Негатив порождает в нас гнев, ненависть, агрессию, а ведь все мы дети Божьи и следовать должны одним законам, которым учит нас вера, – любви и взаимопониманию.

Многие проекты, реализуемые костелом, обращены сегодня вниманием на семью, потому что в семье закладывается фундамент, на котором ребенок будет возводить свою будущую жизнь. В нашей стране органы власти, как и христианские епархии, выступают за традиционные семейные ценности, которые во многих других странах, к сожалению, в последнее время подменяются и искажаются. В трудные времена, когда храмы были закрыты и признавать свою веру публично запрещалось, предыдущие поколения сумели сохранить и передать нам главные христианские заповеди. А сегодня костел помогает государству воспитывать детей и молодежь в духе традиционных ценностей, учит их добру, милосердию, любви к ближним, потому что подрастающее поколение – надежда и будущее для всех нас.

Каждый год в Гродно мы проводим Епархиальный день ребенка, Епархиальные дни молодежи, которые собирают до двух с половиной тысяч детей, юношей и девушек со всей области, организуем молодежные паломничества. Как один из организаторов, от имени епархии, я обращаюсь в органы власти за разрешением и помощью в проведении этих мероприятий, и всегда мы получаем положительный ответ. Более того, заручаемся крепкой поддержкой: милиция берет на себя ответственность за безопасность ребят, медики – за их здоровье и самочувствие, сотрудники МЧС присоединяются к программе, учат детишек беречь себя.

И государство, и костел призваны служить людям и стремятся к тому, чтобы в стране царили мир, покой и единство, чтобы общество жило в согласии, взаимопонимании, уважении друг к другу. Мы всегда просим верующих молиться за свою страну и людей, которые ею руководят. Это наша обязанность как христиан и как граждан страны, в которой волей самого Бога мы родились и живем.

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