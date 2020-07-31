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Замглавного редактора “Горецкого вестника” победила в конкурсе на лучшую экологическую публикацию
31.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Второе место в категории “Профессионалы” заняла Надежда Казанкова из Черикова. На третьем — Валентина Милохина (Бобруйск).
Конкурс проводится в номинации «Наш общий дом», в которой представляются очерки, статьи, репортажи, обозрения, зарисовки, заметки и комментарии о бережном отношении к природе, наведении порядка на земле, благоустройстве территорий населенных пунктов, обращении с отходами, охране водных ресурсов, атмосферного воздуха, животного и растительного мира, внедрении новых технологий в области охраны окружающей среды, сохранении памятников природы и другие материалы по вопросам охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
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