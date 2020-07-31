Замглавного редактора “Горецкого вестника” победила в конкурсе на лучшую экологическую публикацию

Источник материала: Горецкий вестник



По итогам первого этапа республиканского конкурса на лучшую публикацию на экологическую тематику в категории “Профессионалы” первое место заняла заместитель главного редактора газеты “Горецкий вестник” Галина Кожевникова. Победители будут награждены денежными премиями, а также примут участие во втором этапе конкурса.













Второе место в категории “Профессионалы” заняла Надежда Казанкова из Черикова. На третьем — Валентина Милохина (Бобруйск).

Конкурс проводится в номинации «Наш общий дом», в которой представляются очерки, статьи, репортажи, обозрения, зарисовки, заметки и комментарии о бережном отношении к природе, наведении порядка на земле, благоустройстве территорий населенных пунктов, обращении с отходами, охране водных ресурсов, атмосферного воздуха, животного и растительного мира, внедрении новых технологий в области охраны окружающей среды, сохранении памятников природы и другие материалы по вопросам охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.