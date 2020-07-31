﻿ Замглавного редактора “Горецкого вестника” победила в конкурсе на лучшую экологическую публикацию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Замглавного редактора “Горецкого вестника” победила в конкурсе на лучшую экологическую публикацию

31.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник



По итогам первого этапа республиканского конкурса на лучшую публикацию на экологическую тематику в категории “Профессионалы” первое место заняла заместитель главного редактора газеты “Горецкий вестник” Галина Кожевникова. Победители будут награждены денежными премиями, а также примут участие во втором этапе конкурса.

Замглавного редактора “Горецкого вестника” победила в конкурсе на лучшую экологическую публикацию


Второе место в категории “Профессионалы” заняла Надежда Казанкова из Черикова. На третьем — Валентина Милохина (Бобруйск).

Конкурс проводится в номинации «Наш общий дом», в которой представляются очерки, статьи, репортажи, обозрения, зарисовки, заметки и комментарии о бережном отношении к природе, наведении порядка на земле, благоустройстве территорий населенных пунктов, обращении с отходами, охране водных ресурсов, атмосферного воздуха, животного и растительного мира, внедрении новых технологий в области охраны окружающей среды, сохранении памятников природы и другие материалы по вопросам охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.


Смотрите также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам первого этапа республиканского конкурса на лучшую публикацию на экологическую тематику в категории “Профессионалы” первое место заняла заместитель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Два года назад Президент отменил обязательную продажу валютной выручки: каковы результаты?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика