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Похищено более $830 тысяч: СК раскрыл детали громкого дела хакеров

31.07.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Следственном комитете сегодня, 31 июля 2020 года, состоялся брифинг, на котором были озвучены подробности расследования уголовного дела о хищении денежных средства банков страны с использованием компьютерной техники в особо крупном размере.

В марте прошлого года в правоохранительные органы страны обратились представители крупнейших банков с сообщением о возможном совершенном преступлении с использованием банковских платежных карточек, эмитированных на имя граждан Республики Беларусь.

В сообщениях указывалось, что на банковские карты от объектов торговли и сервиса, расположенных на территории США, поступили запросы о проведении кредитовых авторизаций операций по возврату оплаты покупок. Согласно имеющимся настройкам процессинга и правилам международной платежной системы Visa банковские учреждения сделали денежные средства по счетам доступными (за счет собственных средств) для проведения расходных операций в пределах сумм запросов.

Как только указанные денежные средства стали доступными для осуществления расходных операций, они сразу были обналичены в банкоматах, находящихся на территории Республики Беларусь, России, Латвии, Литвы, а также посредством системы дистанционного банковского обслуживания за указанные средства была приобретена криптовалюта. В сообщениях указывалось, что неизвестными причинен ущерб банковским учреждениям на общую сумму более 830 тысяч долларов США.

В последующем в ходе мониторинга сотрудниками банка и процессингового центра указанные операции были признаны мошенническими. Денежные средства от объектов торговли и сервиса США не поступили, поскольку вышеуказанные запросы были отменены банками. 

По вышеуказанным фактам сотрудниками милиции проведены проверки, которые в последующем стали основанием для возбуждения УСК по городу Минску ряда уголовных дел по ч. 4 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и первоначальных следственных действий установлена причастность к совершению вышеуказанного преступления девяти белорусов, к шестерым из которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Стоит отметить, что один из них на момент задержания получал паспорт в посольстве иностранного государства, чтобы в последующем скрыться от органа уголовного преследования. 

В ходе расследования установлено, что обвиняемые посредством вирусного программного обеспечения получили доступ к электронным терминалам скомпрометированных объектов торговли и сервиса США. После чего посредством специализированных ресурсов в интернете за материальное вознаграждение подыскали лиц, которые на свое имя выпустили банковские платежные карты (дропы) для последующего обналичивания незаконно полученных денежных средств. 

Один из обвиняемых, 30-летний мужчина, создал в интернете на специализированных ресурсах онлайн-сервис по реализации банковских платежных карт для совершения различного рода преступлений. Так, им были реализованы карты различным интернет-магазинам по продаже запрещенных веществ, для обналичивания незаконно полученных денежных средств, а также он реализовал карты с целью направления запросов о проведении кредитовых авторизаций операций по возврату оплаты покупок. 

Установлено, что в производстве территориальных подразделений Следственного комитета находились уголовные дела, в ходе расследования которых выявлено, что закладчики для получения заработной платы от магазинов по продаже запрещенных веществ использовали карты, проданные обвиняемым, а также указанные карты использовались для оплаты веществ потребителями. Указанные дела были соединены в одном производстве. 


Помимо этого, следственным путем установлено, что указанный фигурант причастен к совершению преступления прошлых лет – хищение путем использования компьютерной техники денежных средств РУП «Белпочта» в период с 2016 по 2017 года на общую сумму более 30 тысяч рублей. 

Отчеты, которые присылали дропы организаторам преступления о количестве снятых денежных средств

Остальные пять обвиняемых либо находили дропов, либо самостоятельно, зная о противоправной природе происхождения денежных средств, обналичивали денежные средства. К примеру, 23-летний житель Могилевской области, за два дня смог обналичить в банкоматах столицы более 230 тысяч долларов США. Для конспирации его противоправной деятельности организатором преступления ему был выдан поддельный паспорт на имя гражданина Королевства Дании. Указанный паспорт обвиняемый использовал для проживания в отеле, а также регистрации сим-карты.

Помимо этого, в ходе расследования уголовного дела выявлены курьезные факты хищения незаконно полученных денежных средств дропами у организаторов совершения преступления. К примеру, два молодых человека, увидев, что на карту, которая ими продана третьему лицу поступило около 40 тысяч долларов США, заблокировали доступ к интернет-банкингу путем смены пароля и перевели указанные средства на счет одной из букмекерских контор, сделали ставку и выиграли еще порядка 15 тысяч долларов США. После чего обналичили деньги. Планируется выделение в отдельное производство материалов по факту хищения.

Стоит отметить, что в середине марта прошлого года банками была устранена вышеописанная уязвимость, однако злоумышленники продолжали предпринимать попытки хищения средств.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что всего использовалось более 100 банковских карт. От действий обвиняемых пострадали 8 банков страны, ущерб которым составил от 90 до 320 тысяч долларов США, а в сумме более 830 тысяч долларов США.

В ходе тесного международного сотрудничества с правоохранительными органами России и Интерполом установлено, что подобные факты фиксировались на территории России в феврале 2019 года, а на территории Украины в апреле прошлого года. При этом руководство преступной деятельностью на территории нашей страны и России осуществлялось одними и теми же пользователями одного из популярных мессенджеров.

По завершению расследования, в зависимости от роли каждого, им предъявлено обвинение по различным статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ко всем шестерым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовные дела переданы прокурору для направления в суд.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В Следственном комитете сегодня, 31 июля 2020 года, состоялся брифинг, на котором были озвучены подробности расследования уголовного дела о хищении денежных...
 
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