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Новости экономики за 31.07.2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Почему Национальный банк ожидает замедления роста цен, каким будет бюджет прожиточного минимума в ближайшие три месяца и как выглядит среднестатистический белорусский вкладчик? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Срочные безотзывные вклады по-прежнему являются самой популярной формой хранения сбережений в банках. По обновленным данным на таких депозитах находится 12,5 миллиарда рублей или две трети всего объема. Соответственно, на отзывных вкладах хранится немногим менее 6,5 миллиарда.
При этом в среднем один вкладчик разместил в срочный отзывный вклад 8 тысяч 340 рублей, а в безотзывный 12 тысяч 370. Среднестатистический образ белорусского вкладчика остается неизменным. Это женщина старше 55 лет, разместившая в банках примерно 9,5 тысячи рублей, или мужчина от 26 до 60 лет с депозитом порядка 12 тысяч рублей.
СРЕДНИЙ РЕЙТИНГ БЕЛОРУССКИХ КРИПТОБИРЖ ОДИН ИЗ САМЫХ ВЫСОКИХ В МИРЕ
Первая белорусская криптобиржа вошла в ТОП-20 мирового рейтинга. Составлялся он по нескольким показателям, таким как безопасность, транзакционные риски, предоставление данных, качество активов, регулирование и так далее.
Составители рейтинга отмечают, что по некоторым показателям отечественная компания смогла набрать один из самых высоких результатов, в итоге расположилась на 16-м месте. Также стоит отметить, что средний рейтинг криптобирж в Беларуси оказался одним из самых высоких в мире.
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Новости Беларуси. Почему Национальный банк ожидает замедления роста цен, каким будет бюджет прожиточного минимума в ближайшие три месяца и как выглядит...
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