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Как компенсируют проезд, если нужную станцию закрыли и пассажир к ней не доехал - в метро объяснили

31.07.2020 18:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно минчанка вернула 70 копеек за проезд в подземке, поскольку не доехала до нужной станции. Во время протестов 14 и 15 июля станции закрывали по рекомендации милиции. В метро нам пояснили, как вопрос компенсации решен на законодательном уровне.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Напомним, во время акций протеста закрывали некоторые станции метро. 15 июля минчанка Бронислава не смогла добраться в центр города из Кунцевщины. Выйдя на другой станции, она обратилась в кассу. Там ей компенсировали ее 70 копеек — выдали товарный чек на одну поездку.

В Минском метрополитене ответили на наш запрос. Если происходит незапланированное изменение работы подземки, информацию пассажирам озвучивают по громкой связи в вагонах поездов и на станциях. В какой момент — при приближении к закрытой станции или на всех — в письме не сообщается.

«Ввиду непредсказуемого характера данных ситуаций метрополитен не имеет другой возможности оперативного информирования пассажиров», — сказано в письме за подписью заместителя директора по эксплуатации метрополитена Вадима Полищука.

При запланированном изменении работы подземки людей оповещают заранее через СМИ.

В каком правовом поле находится решение вопроса?

В метрополитене объясняют, как решаются такие вопросы, ссылаясь на пункт 1.3 статьи 31 закона «О защите прав потребителей».

«При обнаружении отступлений от условий договора, ухудшивших результат работы (услугу), или иных недостатков выполненной работы (оказанной услуги) потребитель вправе по своему выбору потребовать безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы (оказания услуги), если это возможно.

При неплановом закрытии движения поездов или станции, пассажиры, которые оплатили проезд (то есть услугу), но не воспользовались ей в полном объеме, могут обратиться в кассу метро. В кассе пассажиру выдадут товарный чек — с этим чеком можно совершить одну поездку».

Товарный чек выглядит так.


Фото: читатель TUT.BY

Кассовые чеки за проездной документ не выдаются в метро — предприятия освобождено от применения кассовых аппаратов (подробно об этом написано в положении). Но в письме поясняют, если пассажиру нужно подтвердить оплату жетона или потраченную поездку по бесконтактной карте, ему выдадут товарный чек.

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На днях мы писали о том, как можно вернуть средства за проезд в метро, если пассажир не доехал до нужной станции - как это было во время протестов 14 и 15 июля. Тогда...
 
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