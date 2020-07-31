В Гродно должен был состояться автопробег. Перед его началом милиция и ГАИ задержали всех, кто был рядом

Источник материала: Tut.by

В Гродно вечером 30 июля милиция задержала около 15 человек. В то время на парковке возле гипермаркета «Корона» на проспекте Янки Купалы собрались автомобилисты, которые хотели поучаствовать в автопробеге солидарности, однако, по словам очевидцев, задерживали и просто тех, кто находился рядом.



Фото: autogrodno.by

Когда люди собрались на стоянке, там появились сотрудники ОМОНа, милиции, а также сотрудники в гражданском.

Гродненка Ирина Ленцевич рассказала TUT.BY, что вечером 30 июля приехала вместе с ребенком и своим молодым человеком в супермаркет. О предстоящей акции она знала, и после посещения магазина она наблюдала за всем происходящим из машины. Женщина рассказывает, что в какой-то момент на парковке появились микроавтобусы и сотрудники ОМОНа. Семья решила уехать. Их машину остановил на улице Победы, в паре сотен метров от парковки, экипаж ГАИ.

— Проверили документы, сотрудник сказал, что по линии ГАИ ко мне претензий нет, но надо проехать в РОВД Октябрьского района города на улице Гая для разбирательств. Я спросила, на каком основании. Он ответил, что там все и расскажут. Мы проехали в РОВД. Там сказали поставить машину на специальную автостоянку, я предложила запарковаться рядом со зданием. Но все равно пришлось оставлять машину, где сказали сотрудники ГАИ. Автомобиль там и остался, кстати. В РОВД мне сказали, что я участвовала в несанкционированном мероприятии, которое сотрудники милиции пресекли. Остается вопрос, в каком тогда я участвовала мероприятии, если его не было, — недоумевает Ирина.

Она говорит, что у нее на автомобиле есть несколько наклеек с надписью «97%», с которыми она уже больше месяца катается по городу — и никогда никаких проблем не было. Девушка предполагает, что ее остановили именно из-за них. По словам гродненки, на стоянке вечером 30 июля около супермаркета задержали около 15 человек. На некоторых автомобилях были белые ленточки.

Ирина также рассказывает, что в милиции она была со своим 7-летним ребенком.

— Все милиционеры были корректные и вежливые, однако в какой-то момент пришла женщина, которая, наверное, по делам несовершеннолетних специалист. Начала спрашивать данные ребенка, в какой школе он учится. И сказала, что вынуждена будет обратиться в органы опеки. Но на каком основании?

В итоге гродненку с ребенком отпустили, выписав повестку на 11.30 на субботу, 1 августа.

Такие же повестки и на то же время получили и другие (не)участники автопробега.

— Лично я вызываюсь завтра в милицию в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс, — рассказал TUT.BY один из задержанных мужчин.

Другие гродненцы также рассказывали порталу Hrodna.life о том, что происходило на парковке.

Например, гродненец Тимур Лучкин шел в магазин за продуктами и был задержан.

— Я ничего не нарушал и не успел докурить сигарету, как к магазину подъехала целая машина сотрудников — и меня «приняли». И таких, как я, было несколько человек: задерживали людей, которые шли в магазин, — говорит мужчина.

У гродненки Аллы Булак забрали автомобиль и мобильные телефоны.

— На парковке было два буса с ОМОНом и сотрудниками ГАИ. Они ходили и высматривали людей. Я в машине сидела, ко мне подошли, сказали ехать с ними в РОВД. Но когда я стала возмущаться, стали грозить обвинением в неповиновении. В итоге нас с мужем доставили в участок. Там забрали автомобиль и мобильные телефоны.

В пресс-службе УВД Гродненского облисполкома порталу Hrodna.life рассказали, что всех, задержанных 30 июля, отпустили. Причину задержания и изъятия транспорта пояснить пока не могут.