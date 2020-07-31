ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Гродно должен был состояться автопробег. Перед его началом милиция и ГАИ задержали всех, кто был рядом

31.07.2020 18:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно вечером 30 июля милиция задержала около 15 человек. В то время на парковке возле гипермаркета «Корона» на проспекте Янки Купалы собрались автомобилисты, которые хотели поучаствовать в автопробеге солидарности, однако, по словам очевидцев, задерживали и просто тех, кто находился рядом.


Фото: autogrodno.by

Когда люди собрались на стоянке, там появились сотрудники ОМОНа, милиции, а также сотрудники в гражданском.

Гродненка Ирина Ленцевич рассказала TUT.BY, что вечером 30 июля приехала вместе с ребенком и своим молодым человеком в супермаркет. О предстоящей акции она знала, и после посещения магазина она наблюдала за всем происходящим из машины. Женщина рассказывает, что в какой-то момент на парковке появились микроавтобусы и сотрудники ОМОНа. Семья решила уехать. Их машину остановил на улице Победы, в паре сотен метров от парковки, экипаж ГАИ.

 — Проверили документы, сотрудник сказал, что по линии ГАИ ко мне претензий нет, но надо проехать в РОВД Октябрьского района города на улице Гая для разбирательств. Я спросила, на каком основании. Он ответил, что там все и расскажут. Мы проехали в РОВД. Там сказали поставить машину на специальную автостоянку, я предложила запарковаться рядом со зданием. Но все равно пришлось оставлять машину, где сказали сотрудники ГАИ. Автомобиль там и остался, кстати. В РОВД мне сказали, что я участвовала в несанкционированном мероприятии, которое сотрудники милиции пресекли. Остается вопрос, в каком тогда я участвовала мероприятии, если его не было, — недоумевает Ирина.

Она говорит, что у нее на автомобиле есть несколько наклеек с надписью «97%», с которыми она уже больше месяца катается по городу — и никогда никаких проблем не было. Девушка предполагает, что ее остановили именно из-за них. По словам гродненки, на стоянке вечером 30 июля около супермаркета задержали около 15 человек. На некоторых автомобилях были белые ленточки.

Ирина также рассказывает, что в милиции она была со своим 7-летним ребенком.

 — Все милиционеры были корректные и вежливые, однако в какой-то момент пришла женщина, которая, наверное, по делам несовершеннолетних специалист. Начала спрашивать данные ребенка, в какой школе он учится. И сказала, что вынуждена будет обратиться в органы опеки. Но на каком основании?

В итоге гродненку с ребенком отпустили, выписав повестку на 11.30 на субботу, 1 августа.

Такие же повестки и на то же время получили и другие (не)участники автопробега.

 — Лично я вызываюсь завтра в милицию в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс, — рассказал TUT.BY один из задержанных мужчин.

Другие гродненцы также рассказывали порталу Hrodna.life о том, что происходило на парковке.

Например, гродненец Тимур Лучкин шел в магазин за продуктами и был задержан.

— Я ничего не нарушал и не успел докурить сигарету, как к магазину подъехала целая машина сотрудников — и меня «приняли». И таких, как я, было несколько человек: задерживали людей, которые шли в магазин, — говорит мужчина.

У гродненки Аллы Булак забрали автомобиль и мобильные телефоны.

— На парковке было два буса с ОМОНом и сотрудниками ГАИ. Они ходили и высматривали людей. Я в машине сидела, ко мне подошли, сказали ехать с ними в РОВД. Но когда я стала возмущаться, стали грозить обвинением в неповиновении. В итоге нас с мужем доставили в участок. Там забрали автомобиль и мобильные телефоны.

В пресс-службе УВД Гродненского облисполкома порталу Hrodna.life рассказали, что всех, задержанных 30 июля, отпустили. Причину задержания и изъятия транспорта пояснить пока не могут.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно вечером 30 июля милицией было задержано около 15 человек. В то время на парковке возле гипермаркета «Корона» на проспекте Янки Купалы собрались...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вокруг света за 263 дня: две британки установили новый рекорд Гиннесса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика