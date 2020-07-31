Микашевичи: как работает крупнейший в Европе гранитный карьер?

Источник материала: ОНТ

Кто сказал, что в Беларуси нет гор? Пора раскрыть карты. Здесь, в Лунинецком районе Брестской области, есть гора! Правда она находится…под землей. Самый большой гранитный карьер в Европе и единственное место в Беларуси ниже уровня моря. И это – Микашевичи!





Михаил Халимончик, начальник гранитного карьера «Микашевичи»: «Для обычного человека может показаться, что это просто большая яма. На самом деле это сложнейшее предприятие». Екатерина Мысливец, корреспондент: «Расскажите, как проходит здесь работа?» Михаил Халимончик, начальник гранитного карьера «Микашевичи»: Раньше это было поле, лес, в дальнейшем произвелась выкорчёвка, выторфовка и сейчас это карьер размерами 2 км на 3 км и глубиной 150 м. Работа начинается с крыши, сначала вскрываем месторождение, в дальнейшем цех буровзрывных работ бурит и взрываем. Чтобы разрушать горную породу, подготовить её к экскавации».

Юрий Кривулец, заместитель начальника цеха буровзрывных работ предприятия «Гранит»: «Чтобы увидеть такие взрывы, необходимо в течение месяца забуривать скважины, после чего в течение недели производится зарядка этих скважин взрывчатым веществом, после чего забойка этих же скважин, монтируется взрывная сеть, взрывники отходят на безопасное расстояние и инициируют взрыв».

Валентина Бурик, начальник отдела сбыта и планирования железнодорожных перевозок предприятия «Гранит»: «Наше предприятие производит нерудные строительные материалы в объёмах более 20 млн. тонн. В год и реализует их в страны Балтии, Польши, В РФ, а также на внутренний рынок. Объём реализации с каждым годом растёт и соответственно улучшается качество продукции».

Михаил Халимончик, начальник гранитного карьера «Микашевичи»: «В этом году мы получили отчёт о доразведке. И будем опускаться ещё на глубину минус 80 метров. Запасов нам хватит на 45 лет. В дальнейшем это всё заполнится водой и будет большое озеро».

Валерий Красникевич, И.О. председателя Микашевичского городского исполнительного комитета: «Насколько жители Микашевичей связаны с предприятием «Гранит»? РУПП «Гранит» является градообразующим предприятием города Микашевичи. Около 1500 наших жителей работают на предприятии. Очень много работает молодёжи. Большая материальная помощь оказывается РУПП «Гранит» в социальной сфере. А именно в дошкольные учреждения ежегодно приобретается надворное оборудование. Решён вопрос о приобретении в первую школу Микашевичей компьютерного класса и мебели. Дворовые территории Микашевичей благоустраиваются благодаря РУПП «Гранит».

Нина Киндрук, специалист по музейным фондам предприятия «Гранит»: «За 45 лет предприятием в городе было построено очень много. Это и больница на 100 мест, и поликлиника на 200 мест, и профилакторий, который сейчас санаторий, и Дворец культуры с огромным спортзалом, несколько общежитий, узел связи, почта, множество многоэтажных домов. Всё это строилось вместе с предприятием в 70-80-е годы. И всем этим мы пользуемся до сих пор».

Людмила Люст, заведующая дворцом культуры предприятия «Гранит»: «Главным украшением города явился наш фонтан. Им приятно любоваться как в светлое время суток, так и в тёмное. Более того, у нас на территории установлен уличный спортивный комплекс с тренажёрами, он работает круглосуточно и все желающие без ограничений возраста могут его посещать. Будет очень плохо, если не будет «Гранита», потому что это наше градообразующее предприятие и всё, что происходит в городе, всё связано с «Гранитом».

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