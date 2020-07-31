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Журналистов "Белсата" задержали в Молодечно в прямом эфире

31.07.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Съемочную группу телеканала "Белсат" в Молодечно задержали после митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской.


Машина, в которую посадили журналистов "Белсат" / Кадр из видео​

Задержание произошло в прямом эфире, когда журналисты разговаривали с жителями Молодечно, передает "Еврорадио". "Принималово в прямом эфире", — успел прокомментировать журналист. 

В машине при невысключенной технике было слышно, как журналисты жалуются, что милиционеры поломали им видеокамеру. 

По данным БАЖ, в Молодечно задержаны Алесь Силич, Мария Арцыбашева, Денис Дзюба и Змитер Мицкевич.

Кстати, на встречу с Тихановской в Молодечно пришло около трех тысяч человек, как заявил ведущий митинга.
 
 
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Съемочную группу телеканала "Белсат" в Молодечно задержали после митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской.
 
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