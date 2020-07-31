



Машина, в которую посадили журналистов "Белсат" / Кадр из видео​





"Еврорадио" . "Принималово в прямом эфире", — успел прокомментировать журналист. Задержание произошло в прямом эфире, когда журналисты разговаривали с жителями Молодечно, передает. "Принималово в прямом эфире", — успел прокомментировать журналист.





В машине при невысключенной технике было слышно, как журналисты жалуются, что милиционеры поломали им видеокамеру.





По данным БАЖ, в Молодечно задержаны Алесь Силич, Мария Арцыбашева, Денис Дзюба и Змитер Мицкевич.





Кстати, на встречу с Тихановской в Молодечно пришло около трех тысяч человек, как заявил ведущий митинга.