Ответ на коллективное обращение

Источник материала: ОНТ

ЗАО «Второй национальный телеканал» рассмотрело 277 однотипных обращений, инициированных на пресс-конференции представителей объединённого штаба альтернативного кандидата 17.07.2020, и сообщает следующее.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации» ЗАО «Второй национальный телеканал» самостоятельно осуществляет свою деятельность и определяет темы для освещения на телеканале ОНТ.

При этом, согласно ст. 7 вышеназванного Закона, не допускается вмешательство в сферу профессиональной самостоятельности юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, и воспрепятствование в какой-либо форме его законной деятельности.

Обращаем внимание, что, согласно ст. 52 Закона, журналист, учредитель, главный редактор средства массовой информации и юридическое лицо, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, не несут ответственности за распространение сведений, если эти сведения получены от государственных органов, иных государственных организаций, их должностных лиц, а также содержатся в официальных информационных сообщениях и (или) материалах и/или являются дословным воспроизведением официальных выступлений должностных лиц государственных органов.

Благодарим за внимание и проявленный интерес к деятельности компании, а также за предложения по формированию и наполнению эфира телеканала ОНТ.

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