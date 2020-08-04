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Лукашенко: Правительство и Нацбанк должны направить все ресурсы в реальный сектор экономики
Источник материала: ОНТ
Правительство и Национальный банк Беларуси должны направить все ресурсы на поддержку реального сектора экономики. Такое поручение Президент Беларуси Александр Лукашенко дал в ходе Послания белорусскому народу и Национальному собранию,
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Правительство и Национальный банк Беларуси должны направить все ресурсы на поддержку реального сектора экономики. Такое поручение Президент Беларуси Александр...
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