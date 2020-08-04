Лукашенко: Правительство и Нацбанк должны направить все ресурсы в реальный сектор экономики

Источник материала: ОНТ

Правительство и Национальный банк Беларуси должны направить все ресурсы на поддержку реального сектора экономики. Такое поручение Президент Беларуси Александр Лукашенко дал в ходе Послания белорусскому народу и Национальному собранию, передает БЕЛТА.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram