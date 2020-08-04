Лукашенко о пандемии: сегодня все страны признают, что мы поступили правильно

Источник материала: ОНТ

Беларусь во время пандемии на каждом этапе борьбы с этой бедой принимала адекватные меры. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию во Дворце Независимости, передает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

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