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Лукашенко заявил, что в Беларуси для IT-сектора созданы самые комфортные условия
Источник материала: ОНТ
Для IT-сектора в Беларуси созданы самые комфортные условия. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию. Об этом
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Для IT-сектора в Беларуси созданы самые комфортные условия. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и...
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