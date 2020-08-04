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Президент Беларуси: в будущей пятилетке средняя заработная плата в стране вырастет в два раза

04.08.2020 13:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси: в будущей пятилетке средняя заработная плата в стране вырастет в два раза

В будущей пятилетке средняя заработная плата в Беларуси вырастет в два раза. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию 5 августа, передает БЕЛТА.

Белорусский лидер отметил: в стране нет ощутимого социального расслоения. 

Фото: БЕЛТА

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В будущей пятилетке средняя заработная плата в Беларуси вырастет в два раза. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал во время Послания белорусскому...
 
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