Президент Беларуси: в будущей пятилетке средняя заработная плата в стране вырастет в два раза

Источник материала: ОНТ

В будущей пятилетке средняя заработная плата в Беларуси вырастет в два раза. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию 5 августа, передает БЕЛТА.

Белорусский лидер отметил: в стране нет ощутимого социального расслоения.

Фото: БЕЛТА

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