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Президент Беларуси: в будущей пятилетке средняя заработная плата в стране вырастет в два раза
Источник материала: ОНТ
В будущей пятилетке средняя заработная плата в Беларуси вырастет в два раза. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию 5 августа, передает
Белорусский лидер отметил: в стране нет ощутимого социального расслоения.
Фото: БЕЛТА
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В будущей пятилетке средняя заработная плата в Беларуси вырастет в два раза. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал во время Послания белорусскому...
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