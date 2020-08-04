|
В Столине, Иваново, Дрогичине и Ивацевичах площадки для пикетов «отдали» сторонникам Лукашенко
04.08.2020 20:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Пинске, Столине, Иваново, Дрогичине и Ивацевичах единственные площадки для проведения предвыборных пикетов в удобное время отдали сторонникам Лукашенко, пишет «Медиа-Полесье».
Фото: "Медиа-Полесье"
Единственные площадки, где можно проводить пикеты в поддержку кандидатов, в нескольких райцентрах Брестской области отдали доверенным лицам Александра Лукашенко на все оставшиеся до выборов дни. Агитировать за действующего главу государства в Пинске, Столине, Иваново и Ивацевичах они настроены ежедневно с раннего утра до позднего вечера. В Дрогичине предложили две «форточки»: с 8.00 до 10.00 и с 21.00 до 22.00.
Чтобы представителям альтернативных кандидатов провести мероприятие, необходимо получить у соперников одобрение и согласовать дату и время.
Напомним, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 2 августа планировала после Бреста и Барановичей провести предвыборный пикет в Пинске. Однако встреча объединенного штаба с пинчанами не состоялась — единственное в городе место для предвыборных массовых мероприятий оказалось занято доверенным лицом Александра Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пинске, Столине, Иваново, Дрогичине и Ивацевичах единственные площадки для проведения предвыборных пикетов в удобное время отдали сторонникам Лукашенко,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)