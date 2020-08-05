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Создатель McLaren F1 представил свой новый суперкар - Gordon Murray T.50

05.08.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прославленный конструктор Гордон Мюррей — создатель гоночных болидов и спорткаров, самый известный из которых, пожалуй, это McLaren F1. В свое время этот суперкар удерживал рекорд по максимальной скорости среди дорожных автомобилей, а теперь британец показал идейного наследника F1 — купе T.50.


Его разработкой занималась собственная компания Мюррея — Gordon Murray Automotive. В основе купе длиной 4,35 м — монокок из углепластиковых сэндвич-панелей, на который навешены внешние панели кузова из композитных материалов. Весит суперкар меньше тонны — 986 кг, что для современных спортивных автомобилей является достойным показателем.


Впрочем, главной особенностью T.50 является изощренная аэродинамика с подвижными элементами и так называемым граунд-эффектом. В корме спорткара имеется вентилятор диаметром 400 мм, работающий от 48-вольтового стартер-генератора и вытягивающий воздух из-под днища.



Предусмотрено сразу шесть режимов работы активной аэродинамики — Auto, High Downforce, Streamline (аэродинамическое сопротивление уменьшается на 12,5%), Braking (максимум прижимной силы), Test и V-Max Boost. В последнем случае отдача мотора увеличивается до максимальных 700 л.с.


К слову, двигатель у T.50 — это атмосферный V12, специально разработанный для нового детища Мюррея на фирме Cosworth. При объеме 3,9 л он развивает 663 л.с. и 467 Нм крутящего момента — разработчики называют его «самым высокооборотным V12 для дорожных машин» (максимальные обороты составляют 12 100 об/мин). Работает мотор в паре с 6-ступенчатой «механикой» Xtrac, а вот динамические характеристики T.50 пока не раскрываются — в Gordon Murray Automotive лишь отметили, что не ставили перед собой цели установления новых рекордов по части разгонной динамики и «максималки».


Внутри купе повторяет трехместную схему салона McLaren F1 с сидящим по центру водителем и расположенными по бокам пассажирскими креслами (посадочная формула 1+2). В комбинации приборов — крупный кругляш тахометра с парой информационных дисплеев по бокам. Вместо привычных зеркал — видеокамеры, также оснащение включает аудиосистему с 10 динамиками и мультимедийный комплекс с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.


Тираж T.50 будет ограничен сотней экземпляров, стоимость будет начинаться с отметки 2,36 миллиона фунтов. Первые покупатели получат новый суперкар от Мюррея в начале 2022 года.

 
 
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Компания Гордона Мюррея представила новый суперкар T.50, который можно считать идейным преемником легендарного McLaren F1.
 
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