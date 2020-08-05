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Выборы-2020: как проходит второй день досрочного голосования?
Источник материала: ОНТ
Сегодня второй день досрочного голосования. В избирательных комиссиях говорят: люди идут активно.
Гродненская область – самая небольшая в стране. Здесь всего чуть больше 750 тысяч избирателей. Меньше всего и участков для голосования – 656. Один из них находится в Областном институте развития образования. Обжитый микрорайон, тихий центр города. Здесь по традиции одни из самых активных – люди старшего поколения.
На самом участке тоже готовятся творчески удивлять горожан. В воскресенье, кроме привычных концертов и продажи вкусностей, избирателям предложат спеть вместе караоке или сходить на экскурсии.
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Сегодня второй день досрочного голосования. В избирательных комиссиях говорят: люди идут активно. Гродненская область – самая небольшая в стране. Здесь всего чуть...
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