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Федерация хоккея Беларуси поддержала Лукашенко
Источник материала: Tut.by
Федерация хоккея Беларуси
Организация опубликовала короткое видео из
— Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь – чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая и немножко наивная. И чуть-чуть ранимая. Но она наша! – сказал в этом ролике Лукашенко.
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В их FB-аккаунте был опубликован соответствующий ролик.
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