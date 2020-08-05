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Федерация хоккея Беларуси поддержала Лукашенко

05.08.2020 18:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Федерация хоккея Беларуси поддержала в своем Facebook-аккаунте текущего президента страны Александра Лукашенко.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Организация опубликовала короткое видео из послания Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию, сопроводив свой пост хештегом #БеларусьоднаНеотдадим.

— Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь – чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая и немножко наивная. И чуть-чуть ранимая. Но она наша! – сказал в этом ролике Лукашенко.

 
 
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В их FB-аккаунте был опубликован соответствующий ролик.
 
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