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Профсоюзы Брестской области делегировали на выборы более 2 тыс. наблюдателей

05.08.2020 20:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области за ходом выборов будут следить 2226 наблюдателей от профсоюзов, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областного объединения профсоюзов Николай Шум.

Профсоюзы Брестской области делегировали на выборы более 2 тыс. наблюдателей

Непосредственно на избирательных участках будут работать 2158 профсоюзных наблюдателей. "Мы понимаем всю сложность этой работы, поэтому предпочтение при выдвижении отдавали опытным, ответственным людям, которые знают особенности избирательного законодательства, четко понимают свои права и обязанности в качестве наблюдателя. К тому же накануне выборов профсоюзы традиционно организовали обучение наблюдателей. Все это позволяет нам быть уверенными, что их оценка проходящей выборной кампании будет объективная и справедливая", - отметил Николай Шум.

Многие профсоюзные наблюдатели приступили к выполнению своей общественной нагрузки в первый день досрочного голосования. В их числе Светлана Корженевич, которая наблюдает за ходом голосования на избирательном участке №24 Пинска, и ее коллега Ирина Полховская, которая работает на участке №55. Женщин выдвинула наблюдателями городская организация профсоюза работников образования и науки. Замечаний по работе комиссий у них пока нет. По словам наблюдателей, предоставленное им место позволяет полностью контролировать процесс на избирательном участке - от момента получения бюллетеня у члена избиркома до его опускания в урну для голосования.

Леонарда Жизневская - наблюдатель на избирательном участке №32 Барановичей. Она выдвинута городской организацией профсоюза работников образования и науки и в этом качестве не впервые участвует в избирательной кампании. Чтобы следить за ходом голосования, профсоюзная активистка взяла трудовой отпуск. По ее словам, атмосфера на участке доброжелательная. По организации досрочного голосования замечаний нет, наблюдателю предоставлено место, обеспечивающее контроль за всеми аспектами избирательного процесса.

В Брестской области для выборов Президента Беларуси сформировано 910 участков для голосования.

 
 
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  В Брестской области за ходом выборов будут следить 2226 наблюдателей от профсоюзов, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областного объединения профсоюзов...
 
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