Источник материала: Новости Волковыска

Молодые белорусские деятели культуры и медиа записали видеоролик о нас самих. Создатели описывают его как «о беларусах от самих беларусов».

Молодые деятели культуры выразили свое несогласие с действиями властями. Они записали обращение, в котором метко описали события прошлого.

«За годы независимости мы выросли, стали сильнее, и сегодня мы – это уже другая нация. Этот ролик мотивирует в очередной раз вспомнить, кто же мы есть такие – беларусы», – объясняют участники съемок.

По словам создателей видеоролика, это попытка сделать заявление от всей независимой белорусской медийной и культурной среды, которое сегодня выступает с единым мнением.

Выход видеоролика состоялся благодаря групповой инициативе творческой интеллигенции и самоорганизации в рамках сообщества "КультПротест". В нём артисты и медиаперсоны рассуждают о переломном моменте для белорусов.

В съёмке видеозаявления приняли участие: