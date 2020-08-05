Молодые белорусские деятели культуры и медиа записали видеоролик о нас самих. Создатели описывают его как «о беларусах от самих беларусов».
Молодые деятели культуры выразили свое несогласие с действиями властями. Они записали обращение, в котором метко описали события прошлого.
«За годы независимости мы выросли, стали сильнее, и сегодня мы – это уже другая нация. Этот ролик мотивирует в очередной раз вспомнить, кто же мы есть такие – беларусы», – объясняют участники съемок.
По словам создателей видеоролика, это попытка сделать заявление от всей независимой белорусской медийной и культурной среды, которое сегодня выступает с единым мнением.
Выход видеоролика состоялся благодаря групповой инициативе творческой интеллигенции и самоорганизации в рамках сообщества "КультПротест". В нём артисты и медиаперсоны рассуждают о переломном моменте для белорусов.
В съёмке видеозаявления приняли участие:
- певица Лера Яскевич
- Илья Черепко-Самохвалов (группа "Петля Пристрастия")
- телеведущая Катя Пытлева
- журналист Дмитрий Безкоровайный
- музыкант Петя Клюев
- группа Intelligency
- Роман Жигарев и Vicky Fates (группа AKUTE)
- блогер Андрей Бонд
- певица Palina
- Павел Козлов (группа Molchat Doma)
- поэт и автор Никита Найденов
- режиссёрка и актриса Полина Добровольская
- певица Лиза Лиса
- Денис Тарасенко и Павел Городницкий (группа "Разбiтае Cэрца Пацана")
- Анастасия Шпаковская (группа Naka)
- Ярослав Томило (группа Panska Moc)
- Игорь Латушко (группа Glitchhh)
- Никита Бубашкин (группа Groove Dealers)