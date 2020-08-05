Молодые белорусские деятели культуры и медиа записали видеоролик о нас самих. Создатели описывают его как «о беларусах от самих беларусов».

Молодые деятели культуры выразили свое несогласие с действиями властями. Они записали обращение, в котором метко описали события прошлого.

«За годы независимости мы выросли, стали сильнее, и сегодня мы – это уже другая нация. Этот ролик мотивирует в очередной раз вспомнить, кто же мы есть такие – беларусы», – объясняют участники съемок.

По словам создателей видеоролика, это попытка сделать заявление от всей независимой белорусской медийной и культурной среды, которое сегодня выступает с единым мнением.

Выход видеоролика состоялся благодаря групповой инициативе творческой интеллигенции и самоорганизации в рамках сообщества "КультПротест". В нём артисты и медиаперсоны рассуждают о переломном моменте для белорусов.

В съёмке видеозаявления приняли участие:

  • певица Лера Яскевич
  • Илья Черепко-Самохвалов (группа "Петля Пристрастия")
  • телеведущая Катя Пытлева
  • журналист Дмитрий Безкоровайный
  • музыкант Петя Клюев
  • группа Intelligency
  • Роман Жигарев и Vicky Fates (группа AKUTE)
  • блогер Андрей Бонд
  • певица Palina
  • Павел Козлов (группа Molchat Doma)
  • поэт и автор Никита Найденов
  • режиссёрка и актриса Полина Добровольская
  • певица Лиза Лиса
  • Денис Тарасенко и Павел Городницкий (группа "Разбiтае Cэрца Пацана")
  • Анастасия Шпаковская (группа Naka)
  • Ярослав Томило (группа Panska Moc)
  • Игорь Латушко (группа Glitchhh)
  • Никита Бубашкин (группа Groove Dealers)