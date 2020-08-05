Бюджет Беларуси может недополучить в 2020 году до четырех миллиардов рублей, заявил сегодня журналистам министр финансов Юрий Селиверстов.

"Что касается оценки по итогам 2020 года, потеря доходов прогнозируется на уровне около 3,7-4 миллиардов рублей. Половина этой суммы связана с нефтяным рынком, уменьшением размера таможенных пошлин, а также объёмов экспорта нефтепродуктов. Кроме этого, с учётом ситуации в экономике в целом (не только в Беларуси, но и во всех экономиках наблюдается спад) прогнозируем, что недополучим налог на прибыль, дивиденды от предприятий в госсобственности на сумму чуть более 2 миллиардов рублей", — цитирует БЕЛТА слова министра.