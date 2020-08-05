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Кусок мяса «ожил» на разделочной доске и шокировал соцсети

05.08.2020 21:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кусок мяса «ожил» на разделочной доске и шокировал соцсети

Видеоролик, где изображен оживший кусок мяса, набирает популярность в соцсетях. Кадры шокировали многих пользователей.

На видео запечатлен кусок мяса, лежащий на разделочной доске, который внезапно начал шевелиться.

Кадры опубликовал пользователь Twitter под ником Yo! Artist. Как рассказала автор, ее мать хотела приготовить мясо, однако оно начало пульсировать, в итоге женщина испугалась и передумала.

Ролик набрал свыше 14 тысяч ретвитов и более 21,5 тысячи отметок «нравится».

Многие пользователи признались, что были в шоке от этого зрелища. Некоторые тем временем объяснили, что ничего странного не видят, поскольку нервные окончания еще определенное время продолжают функционировать в свежем сыром мясе.

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Видеоролик, где изображен оживший кусок мяса, набирает популярность в соцсетях. Кадры шокировали многих пользователей. На видео запечатлен кусок мяса, лежащий на...
 
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