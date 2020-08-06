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На концерт в Бресте вместо Красок заявили Леприконсов

06.08.2020 16:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Группа «Краски» не будет выступать 8 августа на концерте в г. Бресте. Об этом на своей странице инстаграм заявила солистка группы Оксана Ковалевская.

На концерт в Бресте вместо Красок заявили Леприконсов

Этим летом мы все как никогда долго ждали музыкальных мероприятий. И, похоже, дождались! Уже в эту субботу жители Бреста вспомнят, как нужно зажигать на живых концертах! Насыщенная программа объединит несколько поколений с разными вкусами. Музыкальный праздник состоится на Гребном канале.

На концерт в Бресте вместо Красок заявили Леприконсов

В программе музыкального праздника один из наиболее востребованных артистов Украины, «Мистер Счастье» — Олег Винник, самые яркие участники проекта «Фабрика звёзд» — Стас Пьеха и Юлианна Караулова.

  • Стас Пьеха — финалист четвёртой «Фабрики звёзд» и обладатель девяти статуэток «Золотой граммофон», который не против посоперничать размахом славы со своей звёздной бабушкой.
  • Юлианна Караулова — финалистка пятой «Фабрики звёзд», бывшая солистка группы 5sta Family, исполнительница сольных хитов «Ты не такой», «Внеорбитные», «Лучший враг». Брест ждёт лучезарную красавицу и её новый сингл «Градусы»!
  • Олег Винник — украинский певец и композитор, исполнитель главных ролей в мюзиклах Германии, Австрии и Швейцарии, член жюри в проекте «Х-Фактор». Он собирает стадионы, но не забывает и про более камерные мероприятия — поэтому Брест сможет услышать любимые песни вживую!
  • Леприконсы

Лето, суббота, лучшие артисты, живой звук — мощный фундамент для отличного времяпрепровождения. Осталось только выбраться из дома и пригласить друзей.

Брест, зажигай!

8 августа 19:00 Гребной канал

Вход свободный.

На концерт в Бресте вместо Красок заявили Леприконсов

На концерт в Бресте вместо Красок заявили Леприконсов

На концерт в Бресте вместо Красок заявили Леприконсов На концерт в Бресте вместо Красок заявили Леприконсов На концерт в Бресте вместо Красок заявили Леприконсов На концерт в Бресте вместо Красок заявили Леприконсов На концерт в Бресте вместо Красок заявили Леприконсов
На концерт в Бресте вместо Красок заявили Леприконсов На концерт в Бресте вместо Красок заявили Леприконсов На концерт в Бресте вместо Красок заявили Леприконсов На концерт в Бресте вместо Красок заявили Леприконсов На концерт в Бресте вместо Красок заявили Леприконсов

На концерт в Бресте вместо Красок заявили Леприконсов

 
Теги: Брест
 
 
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  Группа «Краски» не будет выступать 8 августа на концерте в г. Бресте. Об этом на своей странице инстаграм заявила солистка группы Оксана Ковалевская. Этим летом...
 
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