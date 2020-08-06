|
На концерт в Бресте вместо Красок заявили Леприконсов
06.08.2020 16:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Группа «Краски» не будет выступать 8 августа на концерте в г. Бресте. Об этом на своей странице инстаграм заявила солистка группы Оксана Ковалевская.
Этим летом мы все как никогда долго ждали музыкальных мероприятий. И, похоже, дождались! Уже в эту субботу жители Бреста вспомнят, как нужно зажигать на живых концертах! Насыщенная программа объединит несколько поколений с разными вкусами. Музыкальный праздник состоится на
В программе музыкального праздника один из наиболее востребованных артистов Украины, «Мистер Счастье» — Олег Винник, самые яркие участники проекта «Фабрика звёзд» — Стас Пьеха и Юлианна Караулова.
Лето, суббота, лучшие артисты, живой звук — мощный фундамент для отличного времяпрепровождения. Осталось только выбраться из дома и пригласить друзей.
Брест, зажигай!
8 августа 19:00 Гребной канал
Вход свободный.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by