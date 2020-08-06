На концерт в Бресте вместо Красок заявили Леприконсов

Источник материала: Виртуальный Брест

Группа «Краски» не будет выступать 8 августа на концерте в г. Бресте. Об этом на своей странице инстаграм заявила солистка группы Оксана Ковалевская.





Этим летом мы все как никогда долго ждали музыкальных мероприятий. И, похоже, дождались! Уже в эту субботу жители Бреста вспомнят, как нужно зажигать на живых концертах! Насыщенная программа объединит несколько поколений с разными вкусами. Музыкальный праздник состоится на Гребном канале.





В программе музыкального праздника один из наиболее востребованных артистов Украины, «Мистер Счастье» — Олег Винник, самые яркие участники проекта «Фабрика звёзд» — Стас Пьеха и Юлианна Караулова.

Стас Пьеха — финалист четвёртой «Фабрики звёзд» и обладатель девяти статуэток «Золотой граммофон», который не против посоперничать размахом славы со своей звёздной бабушкой.



Юлианна Караулова — финалистка пятой «Фабрики звёзд», бывшая солистка группы 5sta Family, исполнительница сольных хитов «Ты не такой», «Внеорбитные», «Лучший враг». Брест ждёт лучезарную красавицу и её новый сингл «Градусы»!

Олег Винник — украинский певец и композитор, исполнитель главных ролей в мюзиклах Германии, Австрии и Швейцарии, член жюри в проекте «Х-Фактор». Он собирает стадионы, но не забывает и про более камерные мероприятия — поэтому Брест сможет услышать любимые песни вживую!



Леприконсы

Лето, суббота, лучшие артисты, живой звук — мощный фундамент для отличного времяпрепровождения. Осталось только выбраться из дома и пригласить друзей.

Брест, зажигай!

8 августа 19:00 Гребной канал

Вход свободный.