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В Слуцке осудили оставшихся участников отмененного митинга Тихановской
06.08.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
4 августа в Слуцке было задержано не менее 20 человек. Минимум четверых отпустили в тот же вечер, остальных оставили оставили до суда в Слуцком изоляторе временного содержания.
Суды над некоторыми задержанными 4 августа
С вечера 4 августа в изоляторе временного содержания ждал суда Анатолий Балакир. На суде он заявил, что при задержании был избит сотрудниками ОМОНа. Выслушав стороны, в том числе свидетеля начальника отдела охраны правопорядка Александра Цося, судья оштрафовал Анатолия Балакира на 3 базовые величины (81 рубль).
Параллельно прошёл суд над Ходоровичем В., случчане сообщают, что ему дали самый крупный штраф - 8 базовых величин (216 рублей). Эта информация уточняется.
Также «Весна» пишет, что 6 августа на 3 базовые осудили Дмитрия Зайца. Сам Дмитрий
Кроме этого 6 августа прошёл суд над журналисткой «Новага Часу» Зинаидой Тимошек - её многие знают, как активистку, участницу различных мероприятий и представителя «Таварыства беларускай мовы» в Слуцке. По той же статье за участие в несанкционированном массовом мероприятии её суд оштрафовал на 5 базовых величин (135 рублей).
Таким образом, по информации правозащитника «Весна» Юрия Метельского, по ст. 23.34 КоАП за участие в отмененном митинге Светланы Тихановской слуцкий суд за два дня осудил 18 человек. Двоих, активиста Виталия Амельковича и врача Владислава Загорея, осудили на 5 суток ареста. Журналистке «Новага Часу» и Ходоровичу дали самые крупные штрафы, всем остальным - штрафы по 2-3 базовые величины.
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4 августа в Слуцке было задержано не менее 20 человек. Минимум четверых отпустили в тот же вечер, остальных оставили оставили до суда в Слуцком изоляторе временного...
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