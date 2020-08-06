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Дизайнерская квартира за 40 тысяч долларов - это реально. Показываем, какое жилье есть в регионах

06.08.2020 17:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно публиковали Минске, которые можно купить. Наш топ-5">подборку стильных квартир в Минске, которые можно купить. Несправедливо было бы ограничиться столицей, поэтому мы решили сделать топ стильных квартир областных городов, и сегодня начнем с Бреста. А насколько хорошо владельцам квартир удалось создать красивое пространство, расскажет дизайнер интерьера Егор Брель.

Двухкомнатная квартира на ул. Фомина

Стоимость квартиры — 58 тысяч долларов, квадратного метра — 963 доллара. Общая площадь объекта — 60,2 кв.м. Год постройки — 2016. В квартире сделан аккуратный ремонт. На полу уложен ламинат, потолки — натяжные, стены — крашенные.

Дизайн интерьера — с мотивами скандинавского стиля. В объявлении сказано, что это «дизайнерский ремонт».


Фото с сайта realt.by

Кухня — современная, не слишком большая, но уютная. Ее площадь — 6,4 кв.м. Квартира продается со встроенной мебелью и бытовой техникой.


Фото с сайта realt.by

В квартире — совмещенный санузел площадью 5,8 кв.м. Есть застекленная лоджия с панорамным остеклением.


Фото с сайта realt.by

Однокомнатная квартира на ул. Гоголя

Стоимость квартиры — 48 900 долларов, квадратного метра — 1347 долларов. Общая площадь — 36,3 кв.м. Год постройки дома — 2017.

Квартира отличается интересным ремонтом. На полу — ламинат, везде, включая балкон — «теплые полы». Потолки отделаны гипсокартоном и окрашены. Стены — тоже окрашены, часть из них декорирована отделкой в виде имитации кирпичной кладки.


Фото с сайта realt.by

В квартире есть гардеробная комната площадью 2,8 кв.м. Застекленный балкон (3,4 кв. м) используется как зона отдыха.


Фото с сайта realt.by

В квартире установлен кондиционер. Дом оборудован системой видеонаблюдения.


Фото с сайта realt.by

Однокомнатная квартира на ул. Махновича

Стоимость квартиры — 43 200 долларов, квадратного метра — 966. Общая площадь — 44,7 кв.м. Год постройки дома — 2016.

Отделка выполнена в спокойных природных оттенках. На полу в квартире уложены ламинат и плитка.


Фото с сайта realt.by

В жилой комнате площадью 17 кв. м хозяева интересно подошли к зонированию: отдельно от гостиной организовали спальные места для детей и для родителей. Спальню обустроили на подиуме, который является дополнительным местом хранения вещей.


Фото с сайта realt.by

Санузел — раздельный. Его сделали практически монохромным, и это удачное решение для небольших помещений.


Фото с сайта realt.by

«В целом — приятные впечатления»

— В целом квартира на улице Фомина оставляет приятные впечатления, — делится мнением Егор Брель. — Выполнена в скандинавском стиле, все лаконично и просто, ничего лишнего. Помещения, что мы видим на фото, гармонично выкрашены в яркие цвета, подобраны смелые и вполне удачные сочетания оттенков, визуально присутствует домашний уют.

Дизайнер отмечает, что все-таки здесь есть, к чему придраться. Например, на кухне бросается в глаза отсутствие вытяжки. Остается надеяться, что хозяин предусмотрел все необходимые для дальнейшего подключения скрытые выводы.

— Также видно, что освещения в стратегически важном помещении мало. Это один-два спота по центру, в темное время суток будет не комфортно, тем более что подсветки рабочей поверхности под нижними шкафчиками также не наблюдается.

И последний неудачный нюанс по мнению Егора: не встроенная посудомоечная машина. Это непрактичный момент, так как в зазорах между техникой и шкафчиками будет постоянно собираться труднодоступный для уборки мусор.

— Эта квартира отлично подойдет небольшой, активной семье, — резюмирует дизайнер.

Вторая квартира — в современном стиле. Специалист отмечает, что это отличный пример жилой площади для холостяка или небольшой семьи из двух человек и кота. Тут все подтянуто и продуманно, использованы классические сочетания деревянных фактур с тепло-серыми оттенками стен, что дает беспроигрышный результат и ощущение уюта.

— То, что присутствует гардероб — это очень большой плюс. 2,8 кв. м — площадь небольшая для хранения, но, во всяком случае, лучше, чем шкафы в каждом углу.

Кухня выглядит современно. Здесь важно, что мебель сделана в потолок, то есть площадь максимально использована для хранения бытовых вещей, и для пыли не осталось места.

— Из минусов отмечу следующее. На кухне очень мало рабочей поверхности. Возможно, в зоне грифельной доски можно было как-то увеличить кухонный гарнитур. Также визуально, как и в первой квартире, не хватает точек освещения.

Третью квартиру Егор описывает как современное жилье с рационально продуманным небольшим пространством.

— Общее жилое помещение функционально поделили подиумом на две зоны: зона сна и зона гостиной. Подиум всегда смотрится и воспринимается — Вау. Там уместятся и кровати детей, и взрослых, а в ступени можно хранить белье.

И пара совсем небольших замечаний. Дизайнера смущает в зоне сна не зашитый декоративной решеткой радиатор.

— Это не столько недостаток, сколько момент эстетики. А еще зону ТВ можно вполне снабдить дополнительной тумбой или комодом, в небольшой квартире лишним не будет.

Кухня по мнению Егора выглядит неплохо. Здесь все на первый взгляд функционально. Но есть небольшое замечание.

— И я бы отметил неспрятанный радиатор отопления. Учитывая, что этот элемент фактически на самом лобном месте и он не самый красивый.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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