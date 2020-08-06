Житель Пинска оштрафован за нелегальный подвоз пассажира

Источник материала: Полесская правда



Индивидуальный предприниматель из Пинска привлечен к административной ответственности за совершение запрещенной сделки в процессе прекращения деятельности. Подробности корреспонденту pinsknews рассказали в пресс-службе экономического суда Брестской области:

– Согласно поступившему в экономический суд Брестской области протоколу об административном правонарушении индивидуальный предприниматель С., находясь в процессе прекращения деятельности, совершил сделку, не связанную с прекращением деятельности, что выразилось в оказании услуг по перевозке пассажира.

Индивидуальный предприниматель отвез пассажира из Пинска в Лунинец, а в качестве оплаты за проезд принял золотой браслет, который впоследствии сдал скупку драгоценных металлов. За него он выручил почти полторы тысячи рублей. Сотрудники налоговой инспекции установили, что эти деньги пинчанин получил, как доход за осуществление запретной деятельности, и составили протокол об административном правонарушении. Затем инспекторы ИМНС направили составленные материалы для разбирательства в суд.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что собранные материалы доказывают факт совершения индивидуальным предпринимателем незаконной сделки.

Постановлением экономического суда Брестской области индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 20 базовых величин, без конфискации дохода от запрещенной деятельности. Дополнительное административное взыскание в виде конфискации автомобиля не применялось.

Суд мотивировал это тем, что индивидуальный предприниматель впервые привлекается к административной ответственности, имеет на иждивении малолетнего ребенка, а также то, что полученный в счет оплаты браслет был выкуплен и возвращен владельцу.

Постановление о наложении административного взыскания не обжаловалось.