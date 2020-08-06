Неожиданно: ботокс может помочь при депрессии

Источник материала: Ежедневник

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Об этом говорят недавно опубликованные исследования.

Новость недели, всколыхнувшая медицинское сообщество,— ботокс может сделать гораздо больше, чем временно повлиять на нашу способность показывать эмоции, а именно — отрегулировать то, как мы их чувствуем, пишет Коммерсантъ . По данным ВОЗ, более 264 млн человек во всем мире страдают от депрессии. Как оказалось, обычное лечение таких состояний является неэффективным для почти 1/3 людей, что привело к поиску альтернативных методов, среди которых оказался и ботокс. Напомним, что это препарат, изготовленный из токсина, вырабатываемого бактерией Clostridium botulinum, и действует он, ослабляя или парализуя определенные мышцы или блокируя нервные окончания.

Как и на какое время лечение инъекциями может помочь при депрессии, пока до конца неясно, но исследователи считают, что ботокс может нарушить «петлю обратной связи» между так называемыми морщинами гнева и скорби в межбровной области и внутренним состоянием человека.

Известно, что мышечное напряжение в различных областях тела является распространенным симптомом депрессии и может быть как физическим проявлением расстройства, так и своего рода стимулом депрессивного настроения.

Вот почему постепенное расслабление мышц расслабляет и психику человека — такого рода практики являются признанным методом лечения в психотерапии. В свою очередь, депрессия связана с повышением мышечного тонуса, поэтому его снижение инъекциями ботокса, которые ослабляют мышцы, может противодействовать депрессии. Речь идет о разрушении так называемой мышечной памяти, когда мы отключаем ботоксом те самые видимые последствия стресса — и приучаем организм жить без этих проявлений.

«Как выяснилось, эффект не зависит от места инъекции,— сказал Рубен Абагян, ведущий автор исследования и профессор Школы фармацевтики и фармацевтических наук имени Скаггса при Калифорнийском университете в Сан-Диего в своем интервью для CNN.— Последствия этого удивительны, потому что это означает, что депрессию можно вылечить необязательно инъекцией в одну из лицевых мышц, что в некоторых случаях может быть нежелательно».

Инъекции ботокса при мышечных спазмах могут выходить за пределы места инъекции и воздействовать на противоположные мышечные группы и рефлексы путем изменения нервной активности. «Часть этого попадает в системное распределение через кровоток... и затем каким-то образом попадает в мозг и, возможно, оказывает влияние на разные системы организма, что может быть связано с депрессией»,— говорит Абагян.

Тем не менее наши специалисты пока осторожно относятся к этим исследованиям. «Данные приведенные Saggs School of Pharmacy и университетом Сан-Диего основаны не на прямых клинических наблюдениях, а на обработке статистике, полученной в рамках другого исследования,— говорит пластический хирург Андрей Искорнев.— Я не исключаю, что существует связь между уменьшением числа депрессивных эпизодов у пациентов, использующих ботокс в целях омоложения, но тут нужны более предельные исследования механизма. Действительно, я часто наблюдаю улучшение настроения и уверенности в себе у пациентов, которым мы выполнили те или иные косметологические процедуры.

Это вполне естественный механизм выработки эндорфинов и дофаминов, когда мы нравимся себе в зеркале.

По всем последним данным, ботокс не проникает в организм системно, он остается в месте введения какое-то время, нарушает проводимость нервного импульса к мышце, после чего разрушается. Поэтому говорить о воздействии его на зоны мозга, отвечающие за настроение, очень преждевременно. Нужно больше времени, чтобы найти эту связь между ботоксом и депрессией или же ее опровергнуть, сославшись лишь на улучшение настроение от косметического результата».

И все же, если ботокc будет официально признан антидепрессантом, то это станет своего рода мини-революцией. Даже самые ярые сторонники естественного старения перестанут использовать его название как имя нарицательное, а психотерапевты будут прописывать его вместо успокоительных пилюль.