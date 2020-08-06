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Неожиданно: ботокс может помочь при депрессии

06.08.2020 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: magazinlinz.ru

Об этом говорят недавно опубликованные исследования.

Новость недели, всколыхнувшая медицинское сообщество,— ботокс может сделать гораздо больше, чем временно повлиять на нашу способность показывать эмоции, а именно — отрегулировать то, как мы их чувствуем, пишет Коммерсантъ. По данным ВОЗ, более 264 млн человек во всем мире страдают от депрессии. Как оказалось, обычное лечение таких состояний является неэффективным для почти 1/3 людей, что привело к поиску альтернативных методов, среди которых оказался и ботокс. Напомним, что это препарат, изготовленный из токсина, вырабатываемого бактерией Clostridium botulinum, и действует он, ослабляя или парализуя определенные мышцы или блокируя нервные окончания.

Как и на какое время лечение инъекциями может помочь при депрессии, пока до конца неясно, но исследователи считают, что ботокс может нарушить «петлю обратной связи» между так называемыми морщинами гнева и скорби в межбровной области и внутренним состоянием человека.

Известно, что мышечное напряжение в различных областях тела является распространенным симптомом депрессии и может быть как физическим проявлением расстройства, так и своего рода стимулом депрессивного настроения.

Вот почему постепенное расслабление мышц расслабляет и психику человека — такого рода практики являются признанным методом лечения в психотерапии. В свою очередь, депрессия связана с повышением мышечного тонуса, поэтому его снижение инъекциями ботокса, которые ослабляют мышцы, может противодействовать депрессии. Речь идет о разрушении так называемой мышечной памяти, когда мы отключаем ботоксом те самые видимые последствия стресса — и приучаем организм жить без этих проявлений.

«Как выяснилось, эффект не зависит от места инъекции,— сказал Рубен Абагян, ведущий автор исследования и профессор Школы фармацевтики и фармацевтических наук имени Скаггса при Калифорнийском университете в Сан-Диего в своем интервью для CNN.— Последствия этого удивительны, потому что это означает, что депрессию можно вылечить необязательно инъекцией в одну из лицевых мышц, что в некоторых случаях может быть нежелательно».

Инъекции ботокса при мышечных спазмах могут выходить за пределы места инъекции и воздействовать на противоположные мышечные группы и рефлексы путем изменения нервной активности. «Часть этого попадает в системное распределение через кровоток... и затем каким-то образом попадает в мозг и, возможно, оказывает влияние на разные системы организма, что может быть связано с депрессией»,— говорит Абагян.

Тем не менее наши специалисты пока осторожно относятся к этим исследованиям. «Данные приведенные Saggs School of Pharmacy и университетом Сан-Диего основаны не на прямых клинических наблюдениях, а на обработке статистике, полученной в рамках другого исследования,— говорит пластический хирург Андрей Искорнев.— Я не исключаю, что существует связь между уменьшением числа депрессивных эпизодов у пациентов, использующих ботокс в целях омоложения, но тут нужны более предельные исследования механизма. Действительно, я часто наблюдаю улучшение настроения и уверенности в себе у пациентов, которым мы выполнили те или иные косметологические процедуры.

Это вполне естественный механизм выработки эндорфинов и дофаминов, когда мы нравимся себе в зеркале.

По всем последним данным, ботокс не проникает в организм системно, он остается в месте введения какое-то время, нарушает проводимость нервного импульса к мышце, после чего разрушается. Поэтому говорить о воздействии его на зоны мозга, отвечающие за настроение, очень преждевременно. Нужно больше времени, чтобы найти эту связь между ботоксом и депрессией или же ее опровергнуть, сославшись лишь на улучшение настроение от косметического результата».

И все же, если ботокc будет официально признан антидепрессантом, то это станет своего рода мини-революцией. Даже самые ярые сторонники естественного старения перестанут использовать его название как имя нарицательное, а психотерапевты будут прописывать его вместо успокоительных пилюль.

 
Теги: Новости
 
 
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