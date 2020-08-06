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«Белавиа» продлевает приостановку международных рейсов по некоторым направлениям

06.08.2020 17:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Белавиа» продлевает приостановку международных рейсов по некоторым направлениям

Авиакомпания «Белавиа» сообщила о продлении приостановки международных рейсов по некоторым направлениям, передает БЕЛТА.

Вернуть деньги за билеты или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года. По данному вопросу можно обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки в любое время до этой даты.

Фото: БЕЛТА

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Авиакомпания «Белавиа» сообщила о продлении приостановки международных рейсов по некоторым направлениям, передает БЕЛТА. Вернуть деньги за билеты или изменить...
 
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