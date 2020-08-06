«Белавиа» продлевает приостановку международных рейсов по некоторым направлениям

Источник материала: ОНТ

Авиакомпания «Белавиа» сообщила о продлении приостановки международных рейсов по некоторым направлениям, передает БЕЛТА .

Вернуть деньги за билеты или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года. По данному вопросу можно обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки в любое время до этой даты.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram