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«Белавиа» продлевает приостановку международных рейсов по некоторым направлениям
Источник материала: ОНТ
Авиакомпания «Белавиа» сообщила о продлении приостановки международных рейсов по некоторым направлениям, передает
Вернуть деньги за билеты или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года. По данному вопросу можно обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки в любое время до этой даты.
Фото: БЕЛТА
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Авиакомпания «Белавиа» сообщила о продлении приостановки международных рейсов по некоторым направлениям, передает БЕЛТА. Вернуть деньги за билеты или изменить...
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