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Новое поколение китайского седана FAW Bestune B70 получит эффектную внешность
Источник материала: Tut.by
Китайский концерн FAW, выпускающий, в частности, роскошные модели под маркой
Внешний облик нового Bestune B70 выполнен в новом дизайнерском стиле марки, одной из примечательных особенностей которого стали Y-образные элементы в светодиодной головной оптике. К слову, фары по своей форме напоминают таковые у седана
От носа до хвоста у нового китайского седана — 4,81 м, ширина достигает 1,84 м, колесная база растянулась на 2,8 м. И если в основе предшественника лежала платформа от Mazda6 (еще второго поколения), то B70 следующей генерации использует новую модульную переднеприводную архитектуру FMA собственной разработки FAW. Силовой агрегат — 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 169 л.с., сблокированный с 7-ступенчатым «роботом». Фотографий интерьера нового B70 пока нет.
Прочие подробности не за горами, ведь премьера нового седана Bestune состоится в сентябре на автошоу в Пекине.
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Китайский концерн FAW поделился первыми изображениями нового седана B70 под суббрендом Bestune.
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