Новое поколение китайского седана FAW Bestune B70 получит эффектную внешность

Источник материала: Tut.by

Китайский концерн FAW, выпускающий, в частности, роскошные модели под маркой Hongqi , поделился первыми изображениями нового седана B70, но уже под другим суббрендом — Bestune. В иерархии FAW этот дочерний бренд отвечает за автомобили среднего ценового сегмента.





Внешний облик нового Bestune B70 выполнен в новом дизайнерском стиле марки, одной из примечательных особенностей которого стали Y-образные элементы в светодиодной головной оптике. К слову, фары по своей форме напоминают таковые у седана Cadillac CT6 , хотя сами дизайнеры говорят, что они вдохновлялись древним китайским оружием гэ . В таком же стиле оформят внешность и других седанов семейства Bestune.









От носа до хвоста у нового китайского седана — 4,81 м, ширина достигает 1,84 м, колесная база растянулась на 2,8 м. И если в основе предшественника лежала платформа от Mazda6 (еще второго поколения), то B70 следующей генерации использует новую модульную переднеприводную архитектуру FMA собственной разработки FAW. Силовой агрегат — 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 169 л.с., сблокированный с 7-ступенчатым «роботом». Фотографий интерьера нового B70 пока нет.





Прочие подробности не за горами, ведь премьера нового седана Bestune состоится в сентябре на автошоу в Пекине.