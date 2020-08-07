«Это создание теневого Центризбиркома». Ермошина недовольна платформой «Голос»

Источник материала: Виртуальный Брест

Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина считает, что создание интернет-платформы «Голос» для электронного голосования направлено на организацию массовых беспорядков. Об этом она заявила в своем видеообращении.





Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Лидия Ермошина пояснила, что шторки на некоторых участках убрали по решению участковых избирательных комиссий.

— И опять масса вопросов — насколько это законно? Сразу же могу сказать, что закон не определяет, каким образом должны быть устроены кабины для голосования. Главное, чтобы они обеспечили тайну волеизъявления, а они обеспечивают, поскольку закрывают избирателя с трех сторон. Четвертая сторона остается свободной для того, чтобы в этом замкнутом пространстве не образовывалась эпидеомиологически небезопасная среда и чтобы избиратели не прикасались к большому количеству предметов. Мне непонятно возмущение по этому поводу. Такое ощущение, что возмущаются те, кто собирался использовать место для голосования прежде всего для выполнения каких-то не совсем законных действий — разрыв бюллетеня, подмена бюллетеня на какой-нибудь листок для голосования, еще что-то, чего не знаем, но что задумано, как технология, направленная на срыв выборов.





Не до всех участковых комиссий были доведены четкие рекомендации. Вот так выглядели кабинки для голосования на участке № 8 в Могилеве 4 августа. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Глава ЦИК также укорила Светлану Тихановскую, которая через СМИ дала «вредный совет» о том, когда голосовать: «прийти в основной день голосования, чтобы образовать скопление избирателей в комиссиях».

— Сразу могу сказать. Это совет не просто вредный. Это совет, который будет препятствовать вашему голосованию. И вот почему, в конце дня 9 августа будет работать меньше членов участково-избирательных комиссий — часть из них поедет с ящиками для голосований на дому. А в случае, если будет большое скопление избирателей, комиссиям рекомендовано устроить пропускной режим, то есть пропускать на территорию участка не больше людей, чем там находится членов комиссий.

Лидия Ермошина также выразила сожаление, что в нашей стране внедряется «политическая афера под названием интернет-платформа «Голос».

— По сути то, что вам предлагается, — это создание теневого Центризбиркома, — отметила глава ЦИК.

Она назвала платформу «вредным и преступным проектом», которую рекламирует человек, который является «потенциальным гарантом Конституции», кандидат в президенты Светлана Тихановская.

— Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки. Вот для чего это делается, — выразила свое мнение Ермошина.

6 августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах.

«Еще одна тема, которая всплыла, это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре , и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах, если такие обращения туда поступят», — заявил он.