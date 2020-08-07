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«Это создание теневого Центризбиркома». Ермошина недовольна платформой «Голос»

07.08.2020 14:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина считает, что создание интернет-платформы «Голос» для электронного голосования направлено на организацию массовых беспорядков. Об этом она заявила в своем видеообращении.

«Это создание теневого Центризбиркома». Ермошина недовольна платформой «Голос»

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Лидия Ермошина пояснила, что шторки на некоторых участках убрали по решению участковых избирательных комиссий.

— И опять масса вопросов — насколько это законно? Сразу же могу сказать, что закон не определяет, каким образом должны быть устроены кабины для голосования. Главное, чтобы они обеспечили тайну волеизъявления, а они обеспечивают, поскольку закрывают избирателя с трех сторон. Четвертая сторона остается свободной для того, чтобы в этом замкнутом пространстве не образовывалась эпидеомиологически небезопасная среда и чтобы избиратели не прикасались к большому количеству предметов. Мне непонятно возмущение по этому поводу. Такое ощущение, что возмущаются те, кто собирался использовать место для голосования прежде всего для выполнения каких-то не совсем законных действий — разрыв бюллетеня, подмена бюллетеня на какой-нибудь листок для голосования, еще что-то, чего не знаем, но что задумано, как технология, направленная на срыв выборов.

«Это создание теневого Центризбиркома». Ермошина недовольна платформой «Голос»

Не до всех участковых комиссий были доведены четкие рекомендации. Вот так выглядели кабинки для голосования на участке № 8 в Могилеве 4 августа. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Глава ЦИК также укорила Светлану Тихановскую, которая через СМИ дала «вредный совет» о том, когда голосовать: «прийти в основной день голосования, чтобы образовать скопление избирателей в комиссиях».

— Сразу могу сказать. Это совет не просто вредный. Это совет, который будет препятствовать вашему голосованию. И вот почему, в конце дня 9 августа будет работать меньше членов участково-избирательных комиссий — часть из них поедет с ящиками для голосований на дому. А в случае, если будет большое скопление избирателей, комиссиям рекомендовано устроить пропускной режим, то есть пропускать на территорию участка не больше людей, чем там находится членов комиссий.

Лидия Ермошина также выразила сожаление, что в нашей стране внедряется «политическая афера под названием интернет-платформа «Голос».

— По сути то, что вам предлагается, — это создание теневого Центризбиркома, — отметила глава ЦИК.

Она назвала платформу «вредным и преступным проектом», которую рекламирует человек, который является «потенциальным гарантом Конституции», кандидат в президенты Светлана Тихановская.

— Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки. Вот для чего это делается, — выразила свое мнение Ермошина.

6 августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах.

«Еще одна тема, которая всплыла, это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах, если такие обращения туда поступят», — заявил он.

 
Теги: Могилев
 
 
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  Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина считает, что создание интернет-платформы «Голос» для электронного голосования направлено на организацию массовых...
 
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