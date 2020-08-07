ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Просто стараюсь ответственно подходить к работе». Комбайнёр из Гродненской области установил абсолютный рекорд жатвы

07.08.2020 15:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Абсолютный рекорд жатвы 7 августа установлен в Гродненской области. Впервые за всю историю западного региона комбайнер намолотил 5 000 тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

«Просто стараюсь ответственно подходить к работе». Комбайнёр из Гродненской области установил абсолютный рекорд жатвы

Андрей Росеник из сельхозпредприятия имени Кремко принимает заслуженные поздравления прямо в поле. Для хлебороба это уже 15-я уборочная. Он и раньше всегда был в лидерах жатвы, но личный рекорд по намолоту достигал около 4 000 тонн зерна.   

В 2020 году сошлись все условия для лучшего результата: новый комбайн, трудолюбивый работник и самая высокая за последние годы урожайность – только озимого ячменя здесь убирают 99 центнеров с гектара.   

«Просто стараюсь ответственно подходить к работе». Комбайнёр из Гродненской области установил абсолютный рекорд жатвы

Андрей Росеник установил и новый рекорд в хозяйстве по дневному намолоту на одного комбайнера и первым в стране отправил в бункер 5 000 тонн зерна.  

«Просто стараюсь ответственно подходить к работе». Комбайнёр из Гродненской области установил абсолютный рекорд жатвы

Андрей Росеник, комбайнер производственного кооператива имени В. И. Кремко:  
Я просто стараюсь ответственно подходить к своей работе. И с детства к комбайну привязан, потому что и папа работал на нем, еще даже на таком, который без кабины, с четырьмя штырями и брезентом наверху. Я даже на нем катался, когда, помню, маленький был.  

«Просто стараюсь ответственно подходить к работе». Комбайнёр из Гродненской области установил абсолютный рекорд жатвы

Борис Козелков, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов:
Это вдохновляет. Когда сегодня мы видим, какие сегодня возможны результаты, это настраивает и руководителей сельхозпредприятий оснащать достойной техникой свои предприятия и добиваться хорошей урожайности. И, конечно, кто находится за рулем этих комбайнов, они тоже должны ориентироваться на лучшие показатели.  

«Просто стараюсь ответственно подходить к работе». Комбайнёр из Гродненской области установил абсолютный рекорд жатвы

Только в Гродненской области на страде задействовано около 9 000 человек, среди них много и молодых специалистов – 130 молодежных экипажей, полторы сотни молодых водителей.  

Читайте также:

30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами

Первый комбайнер-трёхтысячник 2020 года: «Надо убрать хлеб качественно, а не просто поднажать»

«Чувствую гордость, что мы убираем хлеб». Первый в стране экипаж-двухтысячник прямо в поле поздравили в Клецком районе

Люди в материале: Андрей Росеник, Борис Козелков

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Абсолютный рекорд жатвы 7 августа установлен в Гродненской области. Впервые за всю историю западного региона комбайнер намолотил 5 000 тонн зерна,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Слуцком мужчина обиделся на начальника охраны и поджёг его машину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика