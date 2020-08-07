|
«Просто стараюсь ответственно подходить к работе». Комбайнёр из Гродненской области установил абсолютный рекорд жатвы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Абсолютный рекорд жатвы 7 августа установлен в Гродненской области. Впервые за всю историю западного региона комбайнер намолотил 5 000 тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2020 году сошлись все условия для лучшего результата: новый комбайн, трудолюбивый работник и самая высокая за последние годы урожайность – только озимого ячменя здесь убирают 99 центнеров с гектара.
Андрей Росеник установил и новый рекорд в хозяйстве по дневному намолоту на одного комбайнера и первым в стране отправил в бункер 5 000 тонн зерна.
Андрей Росеник, комбайнер производственного кооператива имени В. И. Кремко:
Борис Козелков, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов:
Только в Гродненской области на страде задействовано около 9 000 человек, среди них много и молодых специалистов – 130 молодежных экипажей, полторы сотни молодых водителей.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Просто стараюсь ответственно подходить к работе». Комбайнёр из Гродненской области установил абсолютный рекорд жатвы
Новости Беларуси. Абсолютный рекорд жатвы 7 августа установлен в Гродненской области. Впервые за всю историю западного региона комбайнер намолотил 5 000 тонн зерна,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)