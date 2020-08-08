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МАРТ сообщил о 19 случаях завышения цен на социально значимые товары

08.08.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МАРТ сообщил о 19 случаях завышения цен на социально значимые товары

В результате проверки работниками Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси было выявлено 19 случаев завышения цен на социально значимые продтовары. Об этом сообщили в МАРТ.

Например, в Толочинском районе было замечено превышение планок максимальных торговых надбавок на гречневую крупу, мясо цыплят в виде полуфабрикатов на кости и овсяные хлопья. В Могилеве такими продуктами стали свежие огурцы, рис, тушка цыпленка-бройлера, гречка и иные товары. В Круглянском районе превышены цены на манную и пшенную крупы, макаронные изделия, рис, овсяные хлопья, подсолнечное масло, в Оршанском районе – на поваренную соль и мясо цыплят-бройлеров.

«В основе нарушений лежат как несоблюдение порядка округления розничных цен при их формировании, так и злоупотребления со стороны субъектов торговли. В отдельных случаях предельные максимальные торговые надбавки превышались в 2-3 раза», – отметили в ведомстве.

По факту нарушений представителями МАРТ было выписано 19 предписаний – получившие их субъекты хозяйствования должны будут устранить указанные нарушения.

Специалисты ведомства также рассматривают возможность организации внеплановых проверок, а также рассматривают вопрос о начале административного процесса.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Могилев
 
 
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В результате проверки работниками Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси было выявлено 19 случаев завышения цен на социально значимые...
 
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