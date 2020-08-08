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МАРТ сообщил о 19 случаях завышения цен на социально значимые товары
Источник материала: ОНТ
В результате проверки работниками Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси было выявлено 19 случаев завышения цен на социально значимые продтовары. Об этом
Например, в Толочинском районе было замечено превышение планок максимальных торговых надбавок на гречневую крупу, мясо цыплят в виде полуфабрикатов на кости и овсяные хлопья. В Могилеве такими продуктами стали свежие огурцы, рис, тушка цыпленка-бройлера, гречка и иные товары. В Круглянском районе превышены цены на манную и пшенную крупы, макаронные изделия, рис, овсяные хлопья, подсолнечное масло, в Оршанском районе – на поваренную соль и мясо цыплят-бройлеров.
По факту нарушений представителями МАРТ было выписано 19 предписаний – получившие их субъекты хозяйствования должны будут устранить указанные нарушения.
Специалисты ведомства также рассматривают возможность организации внеплановых проверок, а также рассматривают вопрос о начале административного процесса.
Фото: БЕЛТА
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В результате проверки работниками Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси было выявлено 19 случаев завышения цен на социально значимые...
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