Имена лауреатов Национальной арт-премии названы в Минске: кто утверждает новое спустя 100 лет после витебского объединения УНОВИС?

Источник материала: ОНТ

Кто утверждает новое спустя сто лет после витебского объединения УНОВИС? В столице сегодня названы имена лауреатов Национальной арт-премии. Жюри отметило статуэтками работы 10 авторов. Вручены и два специальных диплома. Общий призовой фонд – около 30 тыс. рублей – поровну разделили. Впервые смотр претендентов совместили с триеннале современного искусства.





«Битва за урожай» – в точку сказано и о том, что происходило сегодня на арт-поле страны. Эту премию три года ждали. 358 заявок. «Отсеяли» три из четырёх. 92 пункта – «длинный» шорт-лист сформировала группа экспертов, инкогнито. Борьба до последнего.

Ирина Ромбальская, художник, номинант на Национальную премию в области изобразительного искусства: «Надеюсь на то, что когда-нибудь в Беларуси появится своя Камилла Клодель. Я лично искренне считаю её гораздо талантливее Родена. Что касается личных амбиций, важна сама экспозиция, то самое место, куда можно прийти, увидеть, открыть новые имена, почувствовать пульс современного искусства».

Кто победит, решали уже 15 «присяжных»: искусствоведы, директора культурных институций, арт-кураторы, преподаватели. Их не слышали и не видели до сего дня – после «горячего» боя. Эта премия не за выслугу лет или творческий вклад. По работе – награда.

Наталья Шарангович, искусствовед, первый заместитель председателя Белорусского союза художников: «Некоторые кандидаты имели конкурентов, которые шли достаточно близко, но были и те, которые выходили буквально 100% победителями. Действительно, здесь в основном работы, которые представляют хорошую, традиционную классическую художественную школу».

10 номинаций. Самая представительная – «Живопись»: 19 соперников. Елена Шлегель, квадриптих «Родны алфавіт» – стал её буквой «А». А в области графики лучший «Сонет» дуэта Яковенко-Ошурко. Узелок удачи – в «Декоративно-прикладном искусстве».

Алла Непочелович, художник, лауреат Национальной премии в области изобразительного искусства: «Как раз моё кредо в разных направлениях: ручники, тканые постилки на ремизных станках. Художник должен опираться на национальное наследие».

У монографии о белорусской соломке Ольги Лобачевской теперь не только обложка в «золотом». Серия работ Вадима Качана – эталон в фотографии. «Дизайн» – тут плакаты Владимира Голубева к 100-летию школы Баухауса. Сама премия – в честь века УНОВИСа.

Аукционный рекорд Малевича – почти $86 млн. Выявить таланты, которые, возможно, «побьют» эту сумму – одна из целей арт-премии. Она должна отражать реальную ситуацию в искусстве на земле, откуда слава Шагала по всему миру.

Триптих «Диалог с будущим гением» – верим, всё еще будет у Алеся Богданова. Это самый интересный дебют. «Звери» – актуальный арт-объект дуэта Шурмелёв-Жвирбля. Тандем Оганов-Нечай «верхом на коне», как их князь Гедимин (памятник у стен Лидского замка). «Скульптура» – на загляденье «Тройня» Ольги Орсик. Плодородное наше арт-поле.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram