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Имена лауреатов Национальной арт-премии названы в Минске: кто утверждает новое спустя 100 лет после витебского объединения УНОВИС?
Источник материала: ОНТ
Кто утверждает новое спустя сто лет после витебского объединения УНОВИС? В столице сегодня названы имена лауреатов Национальной арт-премии. Жюри отметило статуэтками работы 10 авторов. Вручены и два специальных диплома. Общий призовой фонд – около 30 тыс. рублей – поровну разделили. Впервые смотр претендентов совместили с триеннале современного искусства.
«Битва за урожай» – в точку сказано и о том, что происходило сегодня на арт-поле страны. Эту премию три года ждали. 358 заявок. «Отсеяли» три из четырёх. 92 пункта – «длинный» шорт-лист сформировала группа экспертов, инкогнито. Борьба до последнего.
Кто победит, решали уже 15 «присяжных»: искусствоведы, директора культурных институций, арт-кураторы, преподаватели. Их не слышали и не видели до сего дня – после «горячего» боя. Эта премия не за выслугу лет или творческий вклад. По работе – награда.
10 номинаций. Самая представительная – «Живопись»: 19 соперников. Елена Шлегель, квадриптих «Родны алфавіт» – стал её буквой «А». А в области графики лучший «Сонет» дуэта Яковенко-Ошурко. Узелок удачи – в «Декоративно-прикладном искусстве».
У монографии о белорусской соломке Ольги Лобачевской теперь не только обложка в «золотом». Серия работ Вадима Качана – эталон в фотографии. «Дизайн» – тут плакаты Владимира Голубева к 100-летию школы Баухауса. Сама премия – в честь века УНОВИСа.
Аукционный рекорд Малевича – почти $86 млн. Выявить таланты, которые, возможно, «побьют» эту сумму – одна из целей арт-премии. Она должна отражать реальную ситуацию в искусстве на земле, откуда слава Шагала по всему миру.
Триптих «Диалог с будущим гением» – верим, всё еще будет у Алеся Богданова. Это самый интересный дебют. «Звери» – актуальный арт-объект дуэта Шурмелёв-Жвирбля. Тандем Оганов-Нечай «верхом на коне», как их князь Гедимин (памятник у стен Лидского замка). «Скульптура» – на загляденье «Тройня» Ольги Орсик. Плодородное наше арт-поле.
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Имена лауреатов Национальной арт-премии названы в Минске: кто утверждает новое спустя 100 лет после витебского объединения УНОВИС?
Кто утверждает новое спустя сто лет после витебского объединения УНОВИС? В столице сегодня названы имена лауреатов Национальной арт-премии. Жюри отметило...
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