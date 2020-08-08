ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На Минском море проходят Олимпийские дни молодёжи по парусному спорту

08.08.2020 06:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Олимпийские дни молодежи по парусному спорту проходят в эти дни на Минском море, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ребята в возрасте от 17 лет и младше соревнуются в трех классах судов: «Оптимист», «Лазер 470», а также 420. Всего в турнире принимают участие 32 спортсмена. 

На Минском море проходят Олимпийские дни молодёжи по парусному спорту

Помимо побед, медалей и грамот участники набирают очень важные рейтинговые очки, которые по сумме трех стартов, станут пропуском в сборную Беларуси. В зачет идут выступления на нынешнем турнире, а также на первенстве ДЮСШ и первенстве Беларуси.

На Минском море проходят Олимпийские дни молодёжи по парусному спорту

Владимир Денисов, главный судья соревнований:
К сожалению, вид спорта не очень востребован, потому что нет массового, широкого развития. Но тем не менее, надежды мы питаем, потому что наши спортсмены из сборных команд, которые прошли все эти этапы взросления и становления, на  международных соревнованиях показывают себя достаточно хорошо и высоко.

За медали соревнований спорят Минск, Минская область, Гродно и Гомель. Завершится турнир 9 августа.

Люди в материале: Владимир Денисов

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Олимпийские дни молодежи по парусному спорту проходят в эти дни на Минском море, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ребята в возрасте от 17 лет и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ложная скромность здесь неуместна». В Минске представили проект «Гордость за Беларусь»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика